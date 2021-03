A Newell's viene un "Mono" bueno y famoso

Finalmente será el "Mono" Burgos el reemplazante de Frank Kudelka en el primer equipo Leproso que viene de perder 4 a 0 ante Defensa y Justicia. En lo que va del torneo el el Leproso sumó un punto de quince posibles.

Asumirá a su cargo el próximo martes y su vínculo según averiguó Sin Mordaza será hasta diciembre de 2021, con opción a extender una temporada más. Será su primera experiencia como director técnico.

Sin Mordaza pudo confirmar que Germán Burgos estará acompañado por Armando de la Morena (AC1) y Ángel Puebla (PF1). El resto de los integrantes del cuerpo técnico se dará a conocer el martes por la mañana.

Las tres razones de Claudio Giglioni sobre la llegada de Germán Burgos a Newell's

Semanas atrás el periodista de Rosario adelantó a Sin Mordaza el posible arribo del "Mono" en lugar de Frank Kudelka. Una de las razones, según él, se debe al tema económico (él es millonario dos veces más que ellos y no podrán correr por ese lado) y el de la identidad donde el ex ayudante del "Cholo" Simeone los peleará a todos juntos a donde quieran. La segunda se debe a que hasta el ex arquero de River ganó más que ellos: campeón de América con River, con Atlético Madrid y de Liga.

En tanto, la tercera razón es que Newell's estaba olvidado en el marketing y con la llegada de Germán Burgos el club estará en todos los programas nacionales. "Es lo mejor que podían traer", cerró Claudio Giglioni.