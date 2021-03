Sain pasó por la región y acusó a Enrico y Pullaro de haberle dado “protección a un policía narcotraficante”

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, estuvo en la región con una recorrida que incluyó las localidades de Murphy y Firmat, y fiel a su estilo descargó munición gruesa contra la oposición, analizó con crudeza la potencialidad que tiene la policía en nuestra provincia y en particular eligió a dos referentes de la política regional como Lisandro Enrico y Maximiliano Pullaro para apuntar sus dardos.

Sain, que originalmente iba a llegar el jueves a la región con una agenda más amplia que incluía una presentación en Venado Tuerto, finalmente estuvo hoy en Firmat para firmar un convenio con el intendente Leonel Maximino para poner en marcha la mesa de coordinación de seguridad, del mismo modo que se viene haciendo en diferentes ciudades para abordar tareas preventivas.

En tanto, en Murphy suscribió el comodato con la Comuna, todavía encabezada por Marcelo Camussoni, para la puesta en marcha de la escuela de policía que comenzará a funcionar en la localidad en las próximas semanas.

“Si tenés un Estado que es cómplice y connivente con el crimen, nunca será eficiente en el control del delito. En la última década el adalid de la lucha contra el narcotráfico era un policía narcotraficante, Alejandro Druetta, que era el nene mimado del senador (Lisandro) Enrico y del entonces diputado (Maximiliano) Pullaro”, disparó Sain en su primer contacto con la prensa.

Continuando con el mismo hilo, recordó que “en 2012, como quedó ventilado en las escuchas en el juicio en Rosario, se demostró que (Druetta) tenía protección de estos dos dirigentes”. Para esa época el comisario “tenía connivencia con el narcotráfico” y en 2016 “se lo hizo jefe de la lucha contra el narcotráfico de la zona sur de Rosario. Eso es vínculo con el crimen”, sentenció.

Posteriormente, el ministro insistió con la cuestión de la complicidad de la política con el crimen al afirmar: “No puede haber dirigentes políticos y legisladores que estén de acuerdo con la mafia, pero ya tenemos largas pruebas de que existía y existe en esta provincia la política vinculada al crimen. Ahora tenemos un gobierno que dijo basta a las mafias enquistadas en cualquier estructura gubernamental, ya sea policía, legislatura o poder judicial”.

Contra el Senado

Marcelo Sain, que justamente hoy fue denunciado en la Justicia por los diputados provinciales Juan Cruz Cándido y Lionela Cattalini por la licitación para la compra de armas que la semana pasada fue suspendida por el Poder Judicial ante la sospecha de que se pretendía favorecer a una empresa, cargó posteriormente contra “la corporación” de los senadores con el episodio vinculado al justicialista Armando Traferri como referencia.

“No me vengan con el chamuyo de la inseguridad cuando después algún senador que tiene que ir a una audiencia imputativa se defiende corporativamente de una acusación largamente probada en el ámbito de la Justicia”, expresó el verborrágico ministro.

Luego agregó que “aquellos que no se someten al veredicto de la Justicia, no pueden hablar de la inseguridad y si lo hacen es por especulación política. No tienen autoridad moral para hablar de inseguridad cuando ellos mismos alientan desde la Cámara de Senadores a que se archive una causa compleja que da cuenta de la red criminal de juego clandestino más importante de la provincia de Santa Fe, que tenía protección de la Justicia”.

Enseguida Sain apuntó directamente contra “los senadores radicales” porque “dijeron que no estaban de acuerdo con la comisión de control de los fiscales, pero no emitieron ninguna resolución en ese sentido. A la tribuna le quieren hacer creer que no tienen una visión corporativa con sus socios peronistas, pero nosotros sabemos que es mentira”.

El responsable de la cartera de Seguridad fue más allá y afirmó: “El Senado en la gestión anterior tenía el monopolio de la política cuando tenía sociedades espurias con el gobierno, manejando la designación de jueces y fiscales, de jefes policiales y el intercambio de favores para la gobernabilidad. Ahora no”.

Formación policial

Tras reclamar por el tratamiento de las leyes de reforma policial presentadas en la Legislatura, Marcelo Sain consideró que “la policía no está carente de conducción política, puede haber algunos sectores de la fuerza que sí, pero existe una fuerte conducción política y la policía nos responde. A veces no saben hacer las cosas que pedimos, pero no es una policía brava, no tenemos los problemas de otros lugares”.

Luego destacó que se logró incrementar en un 15 por ciento el número de policías que prestan servicio en la calle a partir del pago de un complemento, que les permite ganar mejor sueldo que aquellos que brindan tareas administrativas.

“Estamos haciendo el mayor esfuerzo histórico en la formación de policías, porque en los últimos años egresaban de la fuerza muchos más agentes de los que ingresaban. El año pasado logramos revertir esa estadística y este año ingresarán muchos más”, añadió el funcionario provincial, resaltando que la creación de la escuela de formación en Murphy permitirá contar con “un mayor número de agentes del sur provincial, porque en las zonas de mejores condiciones productivas es muy difícil incentivar a jóvenes para entrar a la policía. Y eso queremos revertirlo”.

