Volvió el fútbol de la Liga Venadense

La síntesis de la jornada



RESULTADOS

PRIMERA DIVISIÓN 'B' - 1ra fecha

Zona 1

Independiente (A) 1 - Def. Talleres 0

Ciudad Nueva 0 - Sp. Rivadavia 3

Sp. Ben Hur 2 - Sp. Avellaneda 2

Los Andes 0 - Sportivo Sancti Spíritu 2

Matienzo (1) - Sarmiento (0) Parcial PT, empezó 17.30 hs.



Zona 2

Nueva Era 5 - Náutico Melincué 2

San Martín 0 - Centenario 0

Central Argentino 2 - Sportivo María Teresa 0

Deportivo Chapuy 0 - Independiente (VC) 0

Libre: Sacachispa.



PRÓXIMA FECHA



PRIMERA DIVISIÓN ‘A’ - 1ra fecha

Unión y Cultura vs. San Jorge

Atlético Elortondo vs. Racing Club

Juventud Unida vs. Jorge Newbery (R)

Studebaker vs. Belgrano FBC

Juventud Pueyrredón vs. Sportsman (VC)

Hughes FBC vs. Gral. Belgrano

Teodelina FBC vs. Peñarol

Sportsman Carmelense vs. Jorge Newbery (VT)



PRIMERA DIVISIÓN 'B' (2da fecha)

Zona 1

Los Andes vs. Independiente (A)

Sportivo Sancti Spíritu vs. Sp. Ben Hur

Sp. Avellaneda vs. Ciudad Nueva

Sp. Rivadavia vs. Matienzo

Sarmiento vs. Def. Talleres



Zona 2

Independiente (VC) vs. Central Argentino

Sportivo María Teresa vs. San Martín

Centenario vs. Nueva Era

Náutico Melincué vs. Sacachispa

Libre: Deportivo Chapuy.

