La Asociación Venadense sorteó el programa de partidos del Apertura

Esta noche, en su sede de calle Mitre, en la ciudad de Venado Tuerto, la Asociación Venadense de Básquetbol procedió al sorteo del fixture correspondiente al Torneo Apertura 2021 de la Primera División.

Dicho certamen estará comenzando el fin de semana del 19 al 21 de marzo, y los clubes todavía tienen que definir qué día elegirán jugar en condición de local.

A continuación, el fixture completo:

1ra fecha

Sportsman vs. Club Ciudad

Argentino vs. Firmat FBC

Peñarol vs. Centenario

Olimpia BBC vs. Atl. Elortondo

Dep. Atenas vs. Independiente

2da fecha

Independiente vs. Sportsman

Atl. Elortondo vs. Dep. Atenas

Firmat FBC vs. Olimpia BBC

Centenario vs. Argentino

Club Ciudad vs. Peñarol

3ra fecha

Sportsman vs. Centenario

Club Ciudad vs. Firmat FBC

Peñarol vs. Atl. Elortondo

Argentino vs. Independiente

Olimpia BBC vs. Dep. Atenas

4ta fecha

Dep. Atenas vs. Sportsman

Independiente vs. Olimpia BBC

Atl. Elortondo vs. Argentino

Firmat FBC vs. Peñarol

Centenario vs. Club Ciudad

5ta fecha

Sportsman vs. Firmat FBC

Centenario vs. Atl. Elortondo

Club Ciudad vs. Independiente

Peñarol vs. Dep. Atenas

Argentino vs. Olimpia BBC

6ta fecha

Olimpia BBC vs. Sportsman

Dep. Atenas vs. Argentino

Independiente vs. Peñarol

Atl. Elortondo vs. Club Ciudad

Firmat FBC vs. Centenario

7ma fecha

Sportsman vs. Atl. Elortondo

Firmat FBC vs. Independiente

Centenario vs. Dep. Atenas

Club Ciudad vs. Olimpia BBC

Peñarol vs. Argentino

8va fecha

Argentino vs. Sportsman

Olimpia BBC vs. Peñarol

Dep. Atenas vs. Club Ciudad

Independiente vs. Centenario

Atl. Elortondo vs. Firmat FBC

9na fecha

Sportsman vs. Peñarol

Club Ciudad vs. Argentino

Centenario vs. Olimpia BBC

Firmat FBC vs. Dep. Atenas

Atl. Elortondo vs. Independiente



Leandro G. Palomieri