Imputaron a Ginés González García

El fiscal federal, Eduardo Taiano, imputó hoy al ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García en la causa que investiga si hubo irregularidades en el suministro de la vacuna contra el coronavirus a personas que supuestamente no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológica, informaron fuentes judiciales.



En el requerimiento que le presentó a la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, el fiscal también imputó al sobrino del ex ministro y ex jefe de su gabinete, Lisandro Bonelli.

Las imputaciones dispuestas lo son "sin perjuicio de que el avance de la investigación permita individualizar a otras personas", dijo en el requerimiento de instrucción, a partir del cual dio impulso a la pesquisa que, al menos en principio, investiga si se cometió abuso de autoridad.

La primera de las 14 denuncias sorteadas hoy fue la del abogado opositor, Yamil Santoro y recayó en el juzgado de Capuchetti, por lo que allí se acumularon las restantes, incluida las del fiscal Guillermo Marijuan y de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, las primeras en tomar estado público.

"Las actuaciones se iniciaron el 22 de febrero de 2021, en virtud de las presentaciones efectuadas ante la Cámara Federal de Apelaciones por el fiscal Guillermo Marijuan, los diputados nacionales Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets; Yamil Darío Santoro, José Luis Patiño, Rodrigo Forlenza, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Juan José Gómez Centurión y Ernesto Martín Nahijhian", reseñó Taiano.

Los denunciantes plantearon que Ginés González García "habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y/o el esquema de etapas establecidos en la resolución 2883/2020 ´Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina´", sostuvo el fiscal.