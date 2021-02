Trompadas y escándalo en uno de los shows de Flavio Mendoza

Una violenta situación se vivió en la obra Circo de Anima, que presenta Flavio Mendoza en Parque Sarmiento, cuando una espectadora no quiso sentarse en el lugar que tenía establecido por su entrada y terminó pegándole a una de las trabajadoras.





Yanina Latorre contó lo sucedido en LAM, ya que es amiga de una de las testigos. "Flavio tiene la platea normal y una zona vip, donde van famosos, amigos y familiares de las personas que trabajan ahí. Llegó una señora con su familia, como pancho por su casa, vio vacía la zona vip y se sentó. Su butaca era otra. Entonces, la acomodadora fue a explicarle que ese no era su lugar y que tenía tres asientos más atrás", contó la panelista.

El pedido no cayó nada bien en la señora, que contestó: "Yo me quedo acá porque se me canta". "Y ahí se levantó y le calzó una piña, derecho. Todo porque la señora se sentó donde no le correspondía y la acomodadora, que le pagan para eso, le pidió educadamente que se mueva y ahí se armó todo este lío”, explicó Yanina.









