La hermana del fiscal de Alta Gracia apareció sin vida

Marta Susana Peralta Otonello, de 48 años, era la hermana del fiscal de Alta Gracia Alejandro Peralta Otonello, y estaba siendo buscada intensamente por efectivos policiales luego de que no regresara a su domicilio anoche tras salir a caminar, informaron hoy fuentes judiciales. En principio trascendió que su cuerpo no tendría signos de violencia.



El cuerpo sin vida fue encontrado en las primeras horas de la tarde de esta viernes en las escalinatas del viejo Casino de la ciudad del Tajamar y aparentemente no presenta signos de violencia. En el lugar trabaja la policía científica. Hay gran conmoción en Alta Gracia ya que la mujer es hermana del Fiscal Alejandro Peralta Otonello.

Marta Susana Peralta Otonello estaba siendo buscada desde ayer, en un amplio operativo de rastrillaje montado para dar su paradero. El predio del Sierras Hotel fue vallado para preservar la zona en la que trabajan los peritos.

En Telefe Noticias hablamos con el comisario Rafael Gustavo Salgado, jefe de la departamental de Santa María, quien dio detalles del hallazgo del cuerpo y de las tareas que se llevan adelante.