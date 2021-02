Enrico: “El gobernador Perotti me tiene prohibida la presencia en los actos públicos”

Durante su visita a Rufino, el senador Lisandro Enrico volvió a denunciar que hay una orden impartida por el gobernador Omar Perotti para impedirle participar de los actos oficiales que se realicen en la región, además de afirmar que tiene prohibido el ingreso a la obra que se está desarrollando en el parque municipal de dicha ciudad. En tanto, ratificó que casi todas las obras incorporadas en el presupuesto provincial fueron incorporadas a partir de su pedido, dado que no figuraban en el primer proyecto enviado por el gobernador a la Legislatura.

“El gobernador está enojado conmigo y no sé por qué, me tiene prohibida la presencia en los actos públicos que se realizan en el departamento General López, algo que no ocurrió nunca en casi 40 años de democracia más allá de los partidos políticos: que el gobernador dé la orden de que el senador no esté presente. Esto sucede en General López y otros departamentos”, disparó Enrico ante los medios de prensa rufinenses.

Incluso confirmó que “por orden del gobierno de Santa Fe tengo prohibido el ingreso a la obra que se está desarrollando en el parque municipal, pero a mí no me importa. Lo que me interesa es que se concrete una obra por la que hemos luchado mucho, porque el año pasado la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia, vino y dijo que iban a rescindir el contrato y nosotros insistimos para que se concrete”, agregó.

El legislador radical sostuvo que este “destrato” del gobernador obedece al “estilo confrontativo de Perotti de pelearse con todo el mundo, con los gremios, los policías, la oposición, los diputados, los senadores y su propio gabinete, porque algunos se han ido espantados de la gestión”.

En la misma línea, evaluó que “es evidente que hay un ataque político en contra mío, yo voy con la verdad y el trabajo. Si los compañeros están tratando de acelerar los tiempos para la elección a senador, les digo que falta bastante y van a tener que remar porque nosotros trabajamos todo el tiempo, admitiendo las críticas, pero defiendo mi trabajo”.

Polémica por las obras

En las últimas horas se hizo visible una polémica entre el senador Enrico y el presidente comunal de San Gregorio, Roberto Alberdi, por la incorporación de la partida presupuestaria para construir un jardín de infantes en dicha ciudad. La discusión estuvo dada en torno a quién fue el autor de la iniciativa.

A propósito de esa situación, el representante del departamento General López afirmó: “La mayoría de las obras que aparecen en el presupuesto provincial es porque yo las incluí. En el presupuesto enviado por Omar Perotti a la Legislatura no estaban ni la Escuela Agrotécnica de Rufino ni la ampliación del Superior N°50 ni el Jardín de San Gregorio, ni la Escuela Especial de María Teresa ni los canales perimetrales de Rufino ni la escuela de Hughes, ni la secundaria de Maggiolo ni la Escuela N°238 de Venado Tuerto. Como senador pedí que se incluyeran esas obras, después el gobernador hizo un decreto donde se incorporó lo que pedimos”.

A modo de ejemplo, relató que en el caso de la Escuela Agrotécnica de Rufino “el gobernador había mandado un presupuesto sin incorporarla, entonces llamé a la ministra (de Educación) Adriana Cantero, con quien nos habíamos reunido en Santa Fe con las autoridades del establecimiento, y me dijo que se lo iban a pedir a la Nación. Yo insistí en que se incorpore y finalmente el gobernador avaló ese pedido realizado desde el Senado”.