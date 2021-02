Bonafini sobre la muerte de Carlos Menem: "No lo lamento ni deseo que descanse en paz"

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini escribió un texto en la que recordó con duras expresiones al ex presidente Carlos Menem, quien falleció este domingo por una insuficiencia cardíaca en el Sanatorio Los Arcos. “ No lamento su muerte, ni deseo que descanse en paz”, escribió como título de la carta pública, en la cual hace un análisis de lo que dejó la década de gestión del caudillo riojano.

“La noticia de hoy es: «Murió Menem». Y entonces empiezan a aparecer las hipocresías. Todo el mundo hablando maravillas de él… Yo comprendo a quienes tienen que recurrir a formalidades, que están muy claras. Así es el juego institucional”, comienza el comunicado que firma Bonafini y que fue publicado en la página web de Madres de Plaza de Mayo.

Su declaración pública fue entendida como reproche a los políticos que, como Cristina Kirchner y Alberto Fernández, quienes no solo expresaron su pesar ante el fallecimiento de Menem sino que fueron a despedirlo al Congreso de la Nación, cuando habían sido, en la arena política, sus encarnizados adversarios.

Bonafini señaló que las Madres “no pueden ser así” y para justificar sus palabras hizo un repaso de la herenica que dejó para ella la presidencia menemista para el pueblo trabajador. Su reclamo más duro fue: “Menem dictó el perdón para los asesinos de nuestros hijos e hijas. Casi nada, ¿no?”.

Asimismo, recordó que el Menen era un hombre de "la farándula" que, mientras llevaba una vida edonista, “mandó a lavar los platos a los científicos, maltrató a los maestros y entregó el país a las multinacionales”. Y señaló que “dejó en la lona” a los jubilados y que “estuvo en el contrabando de armas”.



Tras enumerar estas situaciones, Bonafini aseguró que a partir de la gestión de Menem “empezaron las mentiras sistemáticas en la política”. “Estuvo bien a la derecha, la derecha que roba”, sostuvo la titular de madres, y disparó contra los políticos que “lo bendicen”, asegurando que “pudieron sacar alguna ganancia con él”.