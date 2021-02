Confirmado: echaron a Ceferino Reato

Ceferino Reato finalmente fue echado de América TV, y ya no participa de “Intratables”, a pesar de que su contrato vence recién el 28 de febrero.



En las últimas horas, autoridades del canal confirmaron que no le renovarán el contrato. El periodista aprovechó para disparar contra el canal y victimizarse, sugiriendo que el gobierno de Alberto Fernández está detrás de su desvinculación.

“Lo que estamos viendo en los medios en general es un cambio de cara a las próximas elecciones legislativas. Cada medio está tratando de posicionarse políticamente de una manera nunca antes vista por mí. Y creo que el gobierno auspicia ese realineamiento. Me da la impresión de que América va a un oficialismo pleno”, lanzó Reato en Clarín.

Y en esa misma dirección, agregó que “este gobierno no tiene cintura para bancar un periodismo distinto, ni siquiera para bancar la ironía. En ese sentido, yo estoy fuera”.

Seguidamente, Reato disparó contra Jorge Rial, quien próximamente empezará a conducir un ciclo político por la pantalla de América: “la llegada de Rial es la gran muestra de que van hacia el oficialismo. Es lo que se observa. Hay muchos motivos por los cuales están haciendo eso. Pero para el periodismo, no es bueno”.

Para Reato, “éste es un momento político particular que afecta no solo a América sino a todos los medios. Va a ser muy difícil ser periodista independiente, la grieta se va a notar mucho. La falta de interés de un medio por alguien que diga algo distinto va a ser notable. Por ende, no es un momento para mí”.