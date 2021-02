Nequi Galotti se quebró al hablar del allanamiento en su casa

En plena interna familia por la herencia de Bartolomé Mitre, y las denuncias de Esmeralda Mitre, el domicilio de Nequi Galotti fue allanado este jueves. Luego del procedimiento, para evitar especulaciones, la ex modelo explicó qué pasó.

«A mí no me gusta hablar de estas cosas que son 100% privadas, pero como se hizo público lo voy a contar acá», comenzó diciendo Nequi Galotti en «Todas las Tardes» en referencia al allanamiento que se llevó a cabo en su casa con el fin de recoger información sobre los objetos de valor que posee en la vivienda que compartía con el periodista, dueño de La Nación, que murió el pasado 25 de marzo a los 79 años de edad tras varias complicaciones en su salud.

«Hice el inventario de todas las cosas, contraté un camión de mudanzas y llevamos todo a un departamento que está en sucesión donde todos pudieran tener acceso a estos bienes que entran en el acervo sucesorio», contó, y explicó que el procedimiento se hizo para ver si el inventario «que iban desde un cuadro de Pedro Figari hasta los calzoncillos de Bartolomé”, indicó.

«Estoy contenta que mis hijos vieran como soy, que puedan estar orgullosos de mí que el día que me muera digan que yo era una buena persona. Después que me hagan lo que quieran, que me quieran ensuciar. Porque yo cuando callo a veces es porque tengo una forma de ser, muy del interior, y soy muy respetuosa, espero mi espacio y mi lugar», cerró Nequi Galotti, visiblemente angustiada.