Chiarella anunció compra de vehículos para servicios públicos, obras de iluminación led y avances en el sorteo de terrenos

El intendente municipal, Leonel Chiarella, anunció que este miércoles se publicará el listado de beneficiarios del programa “Nuestro Terreno”; el jueves o viernes se hará la apertura de sobres de la licitación para la compra de nuevas unidades vehiculares, y dio detalles sobre la nueva iluminación led que se colocará en avenida Alem hasta el Parque Industrial “La Victoria”.

“en las próximas horas publicaremos el listado de las 3493 personas que están aptas para participar del sorteo de los 110 lotes del programa ‘Nuestro Terreno’”, describió Chiarella y destacó el trabajo de depuración de la nómina inicial realizado por la Comisión de Tierras: “Lo que buscamos es lograr la mayor justicia e igualdad de oportunidades para participar del sorteo de marzo".

"De los 4734 preinscriptos hasta el 31 de diciembre se hizo un análisis y quedaron al margen quienes no cumplían con los requisitos por diferentes motivos; por ya tener inmuebles, ingresos superiores o menores a los establecidos, repetición de inscripción o porque no constituyen un grupo familiar", informó el intendente.

Con la publicación del listado oficial en la página web municipal los que fueron dados de baja tendrán la posibilidad de hacer un descargo y los vecinos la alternativa de impugnar (presentando documentación) a alguno de los inscriptos que no cumpla con los requisitos. Esta alternativa estará vigente por ocho días, luego el Municipio tendrá 15 días para resolver las distintas situaciones, por lo cual el intendente estimó que el sorteo se realizará a mediados de marzo.

Licitación de nuevos vehículos

El mandatario adelantó que entre jueves y viernes de esta semana se abrirán los sobres de la licitación pública para la compra de vehículos municipales con una inversión total de 26 millones de pesos.

“El objetivo de esta licitación es la compra de tres camiones para el área de Servicios Públicos, para la recolección de residuos, y dos camionetas que serán destinadas a Control Urbano. Sabemos que el desafío de 2021 y hacia adelante es mejorar la maquinaria con que contamos en el Municipio y de está manera seguir por este camino de optimización de los servicios públicos brindados a nuestros vecinos ”, afirmó Chiarella.

Más iluminación led en la ciudad

Otra importante inversión, encarada por el Municipio venadense de manera conjunta con la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto, es la renovación del alumbrado público con luminarias led. La próxima obra, a través de una plusvalía con la firma Conformados Metálicos, será para colocar luminaria led en avenida Alem, entre Presidente Perón y el Parque Industrial.

“Nuestra intención es poder renovar estas luminarias entre este mes y principios del que viene, y la próxima arteria que pensamos intervenir es avenida Santa Fe, desde Ruta 33 hasta Marconi, en una primera etapa, y después desde Marconi hacia el sector sur de la ciudad”, informó el mandatario.

"Estamos llegando con esta modernización de luces led a distintos barrios de la ciudad. Queremos destacar el trabajo de la Cooperativa Eléctrica en estas obras. La iluminación led genera ahorro energético, es más radiante, más económica y reduce la contaminación de nuestro ambiente", concluyó Chiarella.