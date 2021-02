En el marco de tensas negociaciones cierran listas en el socialismo

Este lunes cierra el tiempo estipulado para la presentación de las listas del Partido Socialista, en la previa a las elecciones internas de ese partido para elegir autoridades a nivel nacional y provincial. Son tres las listas a nivel nacional: la que lleva como presidente a Eduardo Di Pollina, la que propone a la ex intendenta de Rosario Mónica Fein (por el sector de Miguel Lifschitz) y una tercera que encabeza el dirigente socialista de Capital Federal, Roy Cortina. Mientras tanto, este lunes al mediodía la única candidata firme en la provincia de Santa Fe, el distrito más importante y determinante para el socialismo, era la ex ministra de Educación y actual diputada provincial Claudia Balagué, que responde al sector de Di Pollina.

En cuanto al orden santafesino, el sector liderado por el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, propone al diputado nacional Enrique Estévez como candidato a secretario general, aunque el sector de Antonio Bonfatti lo impulsa al ex ministro de Gobierno y ex diputado provincial, Rubén Galassi.

Fuentes del socialismo señalaron que si no había acuerdo en este último aspecto, podría haber una tercera lista en la provincia de Santa Fe que llevaría como candidato a secretario general a Galassi representando al sector del ex gobernador Bonfatti.