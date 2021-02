Bill Gates advirtió sobre cuáles serán los peligros para la humanidad luego del coronavirus

Bill Gates se convirtió en una de las voces de la pandemia de coronavirus. El empresario, creador del gigante informático Microsoft, fue quien en 2015 vaticinó que una enfermedad contagiosa causada por un virus mataría 10 millones de personas en el mundo. En ese momento, nadie le dio crédito a sus palabras, pero el año pasado, cuando el Covid-19 se escapó de un laboratorio en China, se erigió en un gurú mundial.

Ahora, que su profecía ha sido consumada, el empresario, uno de los millonarios más acaudalados del planeta, va por más: aseguró que, tras la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, dos graves amenazas jaquearán la humanidad: el cambio climático y el bioterrorismo. Lo hizo en una entrevista concedida al divulgador científico Derek Muller, en la que se mostró pesimista sobre el cambio climático.

“¿Cuál es el siguiente desastre? ¿Para qué no estamos preparados?”, le preguntó Muller, y sin dudar Gates disparó: “Uno es el cambio climático”, dijo tranquilo pero sin dudar y alertó: “Cada año habrá un número de muertos incluso mayor que el que hemos tenido en esta pandemia”. Y fue más allá, dijo que el otro gran peligro, “algo de lo que a la gente no le gusta hablar mucho: el bioterrorismo".

“Que alguien quiera causar daño diseñando un virus significa la posibilidad de encontrarse con un costo mayor que las epidemias naturales como la actual”, explicó el magnate estadounidense devenido filántropo y agregó que el número de muertes anuales por la amenaza medioambiental “será incluso mayor” que el causado por la actual pandemia.

Asimismo, señaló: “Para comprender el tipo de daño que infligirá el cambio climático, solo hace falta pensar en la devastación causada por el Covid-19 y prever un daño similar durante un período mucho más largo en el tiempo. En otras palabras, para 2060, el cambio climático podría ser tan letal como el Covid y para 2100 podría ser cinco veces más letal”.

Bill Gates y bioterrorismo

En cuanto al bioterrorismo, Gates afirmó que se trata de un tema incómodo del que mucha gente “no quiere hablar” en este contexto, pero advirtió que “existe la posibilidad de que alguien que quiera causar mucho daño y dolor sea capaz de crear un virus cuyas implicaciones, a diferencia de los que sucede con el SARS-CoV-2, vayan mucho más allá”. En ese sentido, dijo que será determinante para la humanidad la manera en cómo se preparará para esta contingencia en el futuro para evitar que cause un número de víctimas similar a la actual.



Bill Gates anticipó, en una charla TEDx en 2015, la llegada de una pandemia mortal de escala global.

“Lo que el mundo necesita, y lo que exige nuestra seguridad y supervivencia, es un enfoque global coordinado. Específicamente, necesitamos mejores herramientas, un sistema de detección temprana y un sistema de respuesta global basado en los avances científicos referentes a nuevas vacunas y tratamientos”, indicó.

Una visión apocalíptica

“Mi escritor favorito, Vaclav Smil, escribió sobre todos los tipos potenciales de desastres, como el riesgo de un asteroide, el riesgo de una erupción en Yellowstone (un volcán nortamericano).Y de hecho mostró que las pandemias eran significativamente la cosa más grande, aparte de una guerra nuclear causada por el hombre, para la que necesitábamos estar más preparados”, aseguró Gates.

Cuando Muller le pidió consejos para evitar próximas crisis como esta, el magnate no fue muy optimista: “Ciertamente, habrá más pandemias. Por la forma en que los humanos interactúan con otras especies, estos virus atraviesan la barrera de las especies, ya sea desde los murciélagos o los monos…”

“¿No se puede hacer nada?”, insistió el entrevistador. “Podríamos aumentar nuestra preparación para que nunca tengamos un número de muertos cercano al actual”.

La prevención y la vacuna

Gates alertó sobre la necesidad de hacer diagnósticos de Covid-19 y aseguró que hay que alcanzar la capacidad de hacer 10 millones de pruebas de PCR al día. “Luego, en términos de campo, necesitamos un montón de máquinas de diagnóstico en todo el mundo. Así que las inversiones son más o menos iguales entre la I+D y el grupo de campo y la información que debe fluir constantemente”.

Por otra parte, se refirió a los rumores o teorías conspirativas sobre sus supuestos intereses en la vacuna y cómo es atacado constantemente en las redes sociales. Uno de las exigencias más recurrentes es la de conocer exactamente el “código” de las vacunas para probar que no intenta propagar la enfermedad en vez de frenar.

“La fabricación de una vacuna segura es más complicada que, por ejemplo, la fabricación de un motor y la gente es muy exigente con las vacunas, de hecho, podrías arruinar la reputación de las vacunas si las haces en fábricas donde el control de calidad en cada etapa no es perfecto por eso nos hemos asegurado de que la vacuna de AstraZeneca se hace en estas grandes fábricas indias y no hay regalías para eso, sin cargo alguno”, explicó sobre la financiación que aportó la Fundación Gates. Y sentenció: “A los que no se involucran, nadie los critica”.

La advertencia de Bill Gates sobre la pandemia

La primera voz de alarma que dio Bill Gates sobre la pandemia ocurrió en 2015. Entonces, en una conferencia TED, alertó que “hay un área donde el mundo no está progresando mucho, y no es otra cosa que la prevención y preparativos ante una eventual pandemia. Y debería preocuparnos a todos, porque si la historia nos ha enseñado algo, es que habrá otra pandemia mundial mortal”.

Y afirmó: “Al ver los thrillers de Hollywood, uno pensaría que el mundo está lo suficientemente preparado para proteger a la población de microorganismos mortales. Nos gusta creer que en algún lugar, hay un equipo listo para entrar en acción, equipado con las últimas y mejores tecnologías. Pero en el mundo real, la infraestructura que poseemos puede derrumbarse rápidamente incluso en los países más desarrollados”.

La advertencia no quedó ahí, La volvió a repetir, con los mismos conceptos y diferentes palabras, en 2018 durante un evento organizado por la Sociedad Médica de Massachusetts y The New England Journal of Medicine.