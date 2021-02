Mujeres denuncian a un acosador que se moviliza en auto en Venado Tuerto

Una de las denunciantes, la que se presentó en la Justicia, comentó: "Un auto me siguió de la calle Saenz Peña e Italia hasta el Camino a San Eduardo. Se bajo de su auto sacando todo, un hdp".

Por otra parte una joven relató un hecho muy parecido que sufrió su madre: "Tengan cuidado por favor y compartan para que este hdp tenga su merecido por viejo verde pajero. Hoy le paso a mi mamá y por suerte no paso a mayores. Tuvo que comerse el garrón de tener que lidiar con este viejo verde desnudo masturbandose; es en Venado Tuerto camino a San Eduardo. Si no nos cuidamos nosotros nadie va a hacerlo".

Como se puede observar en ambas denuncian coinciden el lugar del acoso, además ambas mujeres dieron detalles del auto y hasta lograron tomar la patente, color y modelo del vehículo.

© 2021 Diario La Guía