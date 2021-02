La fiscal dio detalles sobre cómo encontró el cuerpo de Santiago "El Morro" García en su departamento

En su segundo día de declaración, el joven acusado por narcotráfico reveló que vendía estupefacientes para el ex jefe de Drogas de la policía provincia, quien "les pedía plata" a otros vendedores marcados por él

La decisión se conoció tras el fallo de la Corte, aunque en su resolución, el magistrado Daniel Obligado no hizo referencia a si se mantendrá o no el beneficio de la prisión domiciliaria para el ex funcionario nacional