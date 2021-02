Venado Tuerto |Robo a una anciana de 95 años

Cerca del mediodía de hoy un joven a cara descubierta se alzó con un botín de aproximadamente $100 mil pesos luego de engañar a una anciana de 95 años en San Luis al 200 de Venado Tuerto.

Según relató a Venado24 el fiscal Horacio Puyrredón, el delincuente golpeó la puerta de la casa y luego de preguntarle a la mujer por su hijo (el mismo se había retirado hacía minutos del lugar), le pidió un vaso de agua. Fue en ese momento, aprovechando la distracción de la víctima, cuando ingresó a la vivienda y en una rápida acción se llevó el motín.

Puyrredón aclaró que por ahora no tenía demasiado detalles sobre el caso, ya que en esos momentos estaba tomando las primeras declaraciones testimoniales. De todos modos ante versiones al respecto, aseguró no tener precisiones sobre posible violencia ejercida hacia la mujer, aunque tuvo que acudieron servicios de emergencia. “La mujer estaba muy nerviosa y teniendo en cuenta su edad, se decidió llamar al 107. Por ahora no tengo certeza sobre la existencia de golpes, quizás algún empujón”, aclaró.

Por otra parte, el fiscal manifestó que llamativamente en los últimos días se repitieron los delitos contra la propiedad, incluyendo algunos con el uso de armas de fuego.

