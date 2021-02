"Chiche" Duhalde presentó su partido SUMAR para competir contra el Frente de Todos

Con críticas al oficialismo, la ex senadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde presentó hoy su partido SUMAR, que buscará competir en Buenos Aires contra el Frente de Todos.

"Hoy tengo el agradado de presentar de manera pública a la Agrupación SUMAR #AgrupaciónSUMAR #SumateAChiche", afirmó la ex legisladora en su cuenta de la red social Twitter.



Los hizo tras encabezar la presentación oficial del espacio, junto a una decena de dirigentes que la acompañan en el proyecto, en su mayoría mujeres, en la sede de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas en el centro porteño.

"Hoy estamos haciendo una tarea que tiene que ver con mostrar qué hay un montón de acciones, sobre todo en lo social, que se pueden llevar adelante a pesar de la pandemia", expresó "Chiche" Duhalde en diálogo con el programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

Según dijo, "muchos están decepcionados con este Gobierno", entre los cuales se incluyó.

"Cada vez quedan menos dudas de que Cristina Kirchner tiene un liderazgo muy particular que no nos conduce a ningún buen puerto", enfatizó la ex senadora nacional.

Y agregó: "Es como si Alberto Fernández hubiese colgado los botines. Veo que no toma las decisiones que tiene que tomar".







Escrito por Noticias Argentinas