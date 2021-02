Expediente judicial: cómo fueron los últimos días de Maradona

"No hay margen de error". Esa es la frase. ¿Quién la dijo? ¿por qué la dijo? eso es lo que figura, entre otras cosas, en el expediente que investiga la muerte de Diego Armando Maradona.

El 18 de noviembre es la última gran pelea de Diego. Su ultima gran discusión.

Maradona enfrentó literalmente a Luque: lo agrede, lo corre. lo echa de la casa. junto a Luque, son echados un médico clínico y un nutricionista, todo bajo la mirada de Gianinna y Jana, que estaban presentes.

Terminado este episodio, Gianinna Maradona es muy concreta: "No quiso recibir a los médicos y a Leopoldo lo enfrentó. Si alguien habla con Verónica, por favor le avisa que mañana no se puede ir a verlo". Y agrega: "No hay margen de error. todos queremos ayudarlo".

Una frase que denota el amor por su padre. Gianinna y Jana maradona, ambas unidas por la salud de su padre, confiesan en el chat familiar, junto a los médicos, una decisión que se tomó en conjunto.

"Ayer nos pusimos de acuerdo que hoy lo íbamos a dejar tranquilo, para que el decida si quiere ver a alguien o no".

De aquí en adelante, desde el 19 de noviembre, y hasta el 25, el día que muere Maradona, comienza una especie de aislamiento de Diego. Eligen dejarlo solo, y que de él dependan las visitas.

El psicólogo Carlos Díaz, apoyado por Agustina Cosachov, sugiere preguntarle a Maradona si quiere recibir visitas. si quiere estar solo, hay que respetarlo. Mientras no tome alcohol, vamos para adelante. Ya va a haber tiempo de socializar, dice el psicólogo.

El 18 fue la última vez que Diego recibió las visitas de sus hijas. Pasaron los días, Diego estaba a veces mejor, a veces peor. Gianinna, empieza a ponerse inquieta, y el 23 de noviembre, empieza a preguntar.

"Hola. como están. por acá yo molestando. ¿Alguien tiene novedades de papá? ¿Las visitas siguen sin poder ser a nuestras ganas de estar con él, sino respetando su espacio?

El psicólogo, insiste: "Está con ganas de estar solo. Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio, ya que esta respetando la medicación y el alcohol cero".

A todo esto, el 23 de noviembre, y ya sin Dalma Maradona en el grupo, justamente por conflictos con la visitas, Gianinna vuelve a aclarar: "¿Alguien está en contacto con Verónica? Me gustaría que le refuercen lo que decidimos, de darle su espacio y no invadirlo.