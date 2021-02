Nicolás Trotta: "El regreso a la presencialidad es obligatorio"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dialogó este jueves con Telefe Noticias y confirmó que el regreso a las aulas será obligatorio y escalonado.

"El regreso a la presencialidad es obligatorio. Tenemos que seguir construyendo la confianza con todas las familias. Sabemos que hay muchas que tienen miedo pero le vamos a explicar todos los pasos para el regreso seguro", explicó.

En relación a los estudiantes que forman parte de los grupos de riesgo, detalló: "Van a tener que sostener todo el trabajo a la distancia, no van a poder concurrir a la escuela hasta que hayamos superado toda la problemática de la pandemia".

Además, Trotta sostuvo que el regreso será escalonado y con estrictos protocolos que impidan que exponer tanto a los alumnos como a los maestros.

Por otra parte, el Ministro se refirió a los recreos y los describió como "espacios de juego con tapabocas".

"Lo importante será que no haya vínculos con estudiantes de otros grados o de otras aulas, para que si hay un caso positivo no haya que aislar a todos con los que ha tenido contacto, simplemente se trabaja sobre el aula en particular", concluyó.