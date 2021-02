Capitanich pidió que este mes o en "marzo a más tardar" se defina si va a haber elecciones PASO

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, pidió hoy que "en febrero o marzo a más tardar" se defina si las PASO nacionales se van a realizar o se suspenderán debido a la pandemia, y señaló que "nadie pretende imponer nada", sino que "sólo hay que debatir la mejor decisión".

El mandatario chaqueño, uno de los gobernadores que impulsa la suspensión de las primarias de este año, sostuvo, además, que "dadas las exposiciones públicas", observa "más diferencias" sobre este tema "en la oposición que en el oficialismo".

"Las PASO requieren de un consenso con la oposición, tanto el gobernador (Gerardo) Morales (de Jujuy) como (Gustavo) Valdés (de Corrientes) que forman parte de la oposición, van a tener una reunión con (Horacio) Rodríguez Larreta y otros miembros de Juntos por el Cambio con el objeto de analizar esta variante", comentó Capitanich en declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Y agregó: "Ellos, como gobernadores, impulsan la suspensión pero no todos están de acuerdo. Lo que necesitamos es un consenso respecto a la toma de posiciones".

En cambio, dijo que en el Frente de Todos "en general" no advirtió "resistencias" a la suspensión de las PASO, y sostuvo que "con todos" los dirigentes del oficialismo con los que ha hablado se manifestaron "de acuerdo", aunque desde hace tiempo viene trascendiendo que el kirchnerismo no ve con buenos ojos suspenderlas. En ese sentido, Capitanich planteó que "lo que sería coherente es tener una posición para todas las provincias", por lo que instó a "plantear los pros y contra" de suspender las primarias "y tomar una decisión en febrero o marzo como máximo".

"A mí no me gusta modificar las reglas del sistema electoral, pero está el tema de la pandemia. Nadie pretende imponer nada, sólo hay que debatir la mejor decisión", insistió Capitanich, que estuvo en Casa Rosada en una reunión con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Por último hizo alusión a la situación de su provincia, ya que allí "hay PASO provincial, de manera que si se suspenden las PASO nacionales no tiene sentido mantener las PASO provinciales y viceversa".

"Tenemos cuatro elecciones posibles, dos o una. Cuatro si desdoblamos, pero nosotros ya decidimos que no vamos a hacerlo, entonces nos quedan dos: si hay PASO y si hay generales. Si no hay PASO queda una elección...y no es lo mismo tener cuatro elecciones que tener una", finalizó.





Escrito por Noticias Argentinas