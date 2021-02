Vestido de gala y con champagne, el ex juez Norberto Oyarbide debutó en la radio

El ex juez Norberto Oyarbide se sumó como columnista al programa de radio que conduce Coco Sily por Radio 10. Este lunes 1 de febrero, Oyarbide debutó en el medio y lo hizo con el estilo excéntrico y particular que lo caracteriza: llegó a los estudios vestido de gala, en un auto de lujo y celebró su nuevo proyecto con champagne.

En su primera participación en el programa “Fuerte al medio”, Oyarbide, que se jubiló en 2016, contó detalles de su vida y su rutina diaria. Dijo que se duerme a las 21.30, y se levanta a las 3 de la mañana. “Este es un manicomio que persiste de Comodoro Py”, explicó sobre esos horarios. “Me levanto, cumplo con mi ritual del catolicismo, rezo, agradezco. Me arrodillo y rezo un rosario frente a las diferentes imágenes que tengo”, relató.

Sobre su futuro, aseguró que tiene “varios proyectos” y habló sobre su vida profesional dedicada al derecho. “No se me cruzó por la cabeza otra cosa que no sea ser una persona que se entrega completamente al derecho”, expresó. Cuando se retiró, contó, “soñaba que todavía estaba en Comodoro Py, investigando».

No obstante, pese a desempeñarse por más de 20 años como juez federal, aseguró que no querría volver ocupar ese lugar. “Nunca dudé, pero ahora no volvería a ser juez”.

En relación a las ocasiones en las que fue investigado, el juez retirado consideró que “se hartaron” de indagar en su vida y desafió: “Que se acerquen a Comodoro Py, que me denuncien”.

“Denunciaron que tenía pisos en Puerto Madero. Se hartaron de investigar y buscar, fueron hasta los restaurantes donde yo solía comer y pedían facturas para saber qué era lo que yo gastaba”, sostuvo. “Lo peor que puede llegar a tener una persona es esconder mentiras, y yo no oculto mentiras”, sumó.