Robaron la iluminación de la pista del Aeroclub de Casilda

El Aeroclub de Casilda quedó inoperable para toda clase de vuelos nocturnos a raíz de un acto de vandalismo perpetrado durante la madrugada por desconocidos, quienes se destruyeron gran parte del sistema de iluminación de la pista de aterrizaje. Es el tercer robo de este tipo, pero el primero de gran magnitud, ya que evalúan pérdidas cercanas a los U$S16 mil.



Desde la institución apuntaron que la recuperación no será fácil, puesto que reemplazar todo demandará trámites de certificación de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), bajo normas de la Administración Federal De Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés).

“Nos cortaron las piernas. Esto es un golpe terrible para nosotros porque nos deja inoperables para un aeropuerto de una ciudad cabecera y donde aterriza el propio gobernador”, lamentó en diálogo con La Capital el piloto Martín Federico Pagni, quien es instructor de vuelo en la institución aeronáutica con más de 60 años de trayectoria en Casilda.

El piloto contó que los vándalos “rompieron todo el balizamiento led” de la pista, cuya extensión habilitada para el despegue y aterrizaje es de 950 metros, pese a que en total posee 1200 metros con las correspondientes cabeceras de frenado. Según precisó, el daño arrojó un saldo de “40 lámparas led” que los vándalos arrancaron con sus baldosas de raíz, además de “2.500 metros de cable” para “extraer los transformadores” que alimentan ese alumbrado.



“Rompieron todo el balizamiento led para vuelos nocturnos y se robaron al mitad del cableado subterráneo porque no han podido llevarse todo”, detalló Pagni para comentar que “a cada baliza le sacaban cada transformador porque es de cobre y se ve que lo roban para venderlo después”.

Visiblemente sorprendido y apesadumbrado por la magnitud inusitada del daño causado, comentó que el aeroclub casildense suele aterrizar el helicóptero del gobernador provincial para iniciar las actividades en las ciudades y municipios de la región.

“Tuvimos que suspender la actividad de los vuelos nocturnos y además la pista quedó inoperable. Es una lástima, acá suele aterrizar e gobernador por ser la cabecera del departamento y también tenemos escuela de vuelo”, consignó Pagni para agregar que este fue “el primer robo de esta magnitud”, pero ya sufrieron destrozos en dos oportunidades.

“Es la primera de esta magnitud, pero ya sufrimos dos anteriores. En el primero nos robaron diez balizas, pero sólo rompieron el artefacto; y en otro destruyeron unas cinco a los tiros; se ve que juegan a hacer puntería”, graficó al mencionar los hechos anteriores sobre el alumbrado de la pista.

Según precisó al indicar la dimensión de los daños, “sólo quedó un espacio que da a la ruta provincial 92, donde hay cámaras de seguridad, pero de los 180 metros hacia el otro lado está todo destruido”.

Cuánto costará reparar la iluminación nocturna de la pista



Pagni señaló que la reposición de las luces led no será cos sencilla, puesto que ese artefacto no se adquiere en una simple casa de iluminación. Por el contrario, deben ser homologadas por la Anac, a partir de las normas de la FAA norteamericana. Pero eso no es todo: cada baliza está valuada en U$S400 dólares, con lo cual la suma asciende a U$S16 mil.

“Es todo un equipo que viene certificado por Anac bajo las normas de la FAA, de modo que tiene que cumplir con todas las normativas vigente”, explicó Pagni para asegurar que “esto no se compra en cualquier casa de electricidad”.

“Reponer esto es prácticamente imposible ya que somos una actividad sin fines de lucro, por eso vamos a solicitar la ayuda del municipio y del gobierno provincial para poder reponer el alumbrado”, abundó.