Alfonsín: «Hoy la UCR no defiende sus ideas históricas, defiende las ideas del PRO»

El embajador en España, Ricardo Alfonsín, volvió a criticar la cúpula del radicalismo y remarcó que «hoy en día la UCR no defiende sus ideas históricas sino las ideas del PRO».

El ex diputado radical, además, apuntó contra las políticas educativas de Cambiemos durante su gestión al ser consultado por los recientes reclamos del ex presidente Mauricio Macri para que se retomen las clases presenciales.

«En los cuatro años anteriores no se hizo demasiado con la educación más que decir de vez en cuando que era necesario que los contenidos de la educación prepararan mejor para enfrentar un mundo laboral cambiante y para el emprendedurismo. Mucho más no hubo, no se pensaron en programas que concretamente se propusieran modificar los contenidos de la enseñanza», cuestionó Alfonsín en declaraciones a La990.

Sobre la actualidad de su partido, el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín consideró que «el radicalismo, de radical tiene su nombre nada más», y señaló que «desde 2015 dejó de representar la identidad y la ideología de la UCR».

«Defendieron las ideas del PRO que son las del neoliberalismo, que son respetables, pero no son las nuestras», sostuvo al volver a criticar a los dirigentes de la conducción del centenario partido.