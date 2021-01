La oposición política sorprendida por los cambios en el gabinete de Chiarella

Es que si bien había trascendido día atrás posibles cambios en el gabinete del intendente Leonel Chiarella, nadie esperaba que dichos movimientos incorporarán entre otros al propio jefe de Gabinete, Diego Milardovich. Y que encima, también presentará su renuncia el secretario de Servicios Públicos y Obra Pública, Sebastián Rosati.

Lo cierto es, que la sorpresa se trasladó a los dirigentes opositores. Algunos definieron no hablar, por ahora, al respecto y otros coincidieron en remarcan su preocupación por el futuro de la ciudad.

De hecho la concejala de Nuevo Horizonte, Liliana Rostom en diálogo con VerTv se mostró sorprendida por la magnitud de los cambios. Y remarcó: “Lo que me preocupa es que esto no influya en el funcionamiento diario de la ciudad. Esperemos que los reemplazos sean nombrados pronto”.

A su vez evitó dar su opinión sobre los porqués de los movimientos, y manifestó: “Nosotros no nos inmiscuimos en su interna. Pero no hay dudas que esto es una interna muy fuerte, que no sabemos bien de dónde viene. Este es un gobierno muy cerrado”.

Y cerró escuetamente considerando: “Acá lo importante es que la ciudad no se deteriore y no se detenga”.

Por su parte, el edil de Venado Renace, Darío Jeannot también destacó su preocupación por lo sucedido y fue más allá resaltando que “algunas de los integrantes del gabinete que se van eran los que mejor funcionaban”.

Así posteriormente detalló: “Mauro Nervi (secretario de Producción, Empleo e Innovación) tuvo una gestión muy buena. Diego Milardovich era la espada política y era quien tenía mayor diálogo con la oposición. Sebastián Rosati fue quien acomodó el área de Servicios Públicos que antes no estaba funcionando bien”.

Y luego de subrayar que: “Este desmembramiento del gabinete genera incertidumbre para el futuro de la ciudad”; remató diciendo: “Es lamentable que por una lucha de egos o de internas políticas termine generando este perjuicio para los venadenses”.