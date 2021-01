Cataratas del Iguazú: incidente entre guardaparques y un reconocido fotógrafo de Misiones

OSADAS.- Un incidente entre un reconocido fotógrafo de un importante medio de comunicación de Misiones y tres guardaparques de las Cataratas del Iguazú causó revuelo en la provincia.

Anteayer, al fotógrafo del diario El Territorio, Sixto Fariña, le sacaron una de sus cámaras fotográficas y le borraron la memoria con todo el material destinado para el matutino decano de la prensa misionera y para su propia página digital.

El episodio estuvo cargado de una considerable dosis de tensión, ya que Fariña estuvo retenido por horas por los tres celosos guardaparques y efectivos de la policía, mientras el fotógrafo se resistía a que le borraran las memorias RAM con el material de su trabajo, o que le retuvieran la herramienta con la que se gana la vida desde hace 46 años.



Todo eso mientras su hijo lloraba y le pedía al padre que dejara la cámara, que se olvidara de todo y así poner punto final en el momento desagradable. Fariña es viudo y suele llevar a casi todas las coberturas a su hijo Guido, de 13 años.

"Me sentí impotente, avasallado. Hace 46 años que trabajo de fotógrafo y esto no me pasó nunca y me resistía a borrar la memoria o a dejar mi equipo de trabajo", explicó Fariña a LA NACION.

En el día de ayer, Fariña no paró de recibir mensajes de apoyo y solidaridad, desde el gobernador Oscar Herrera Ahuad, varios ministros de su gabinete y un sinnúmero de personalidades que fue conociendo a lo largo de su extensa trayectoria profesional.

El Sindicato de Prensa de Misiones (SIPREM), emitió un duro comunicado repudiando la actitud de los guardaparques.

En tanto, el director del diario El Territorio, Gonzalo Pelzter, tampoco dudó en calificar al hecho como "un abuso y un delito".

Peltzer, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Austral, afirmó que "el secuestro de la cámara y el borrado del material por parte de las autoridades del Parque Nacional Iguazú es una muestra más de las arbitrariedades que se registran bastante seguido en las Cataratas".

LA NACION y otros medios intentaron obtener explicaciones de Sergio "Ruso" Acosta, el director del Parque Iguazú, pero no contestó a los mensajes. Cabe aclarar que Acosta no se encontraba anteayer en Iguazú, ya que se encuentra atendiendo una reunión de guardaparques en el Sur del país, explicaron a este diario.

La versión de Parques Nacionales

El incidente entre Fariña y los guardaparques comenzó cuando el fotógrafo fue a realizar tomas en el balcón de la Garganta del Diablo, el punto panorámico por excelencia del paseo. Fariña se encontraba sacando fotos para la sección "Galería" del diario y para su página web, y solicitaba el nombre a aquellos que aceptaban posar para su lente.

Un fotógrafo-guía de los que trabajan en forma permanente en el parque Cataratas lo fue a increpar porque interpretó que estaba haciendo el mismo trabajo que ellos, sin pagar el canon correspondiente. Algo similar a la reacción que podría tener un taxista de la parada de Aeroparque o Ezeiza cuando un colega intenta levantar pasajeros "por fuera".

Fariña le explicó que no estaba haciendo ese trabajo, que consiste en sacar fotos y cobrar por cada toma a los turistas, y explicó que estaba realizando una cobertura periodística.

Pero a la salida de la pasarela que lleva a la Garganta del Diablo lo estaban esperando los guardaparques, que le preguntaron si tenía el permiso correspondiente a los medios de comunicación y le pidieron que lo acompañara.

"Yo no sabía que había que pedir un permiso, he venido otras veces y nunca me dijeron. No tenía problemas en que me labraran el acta y pagar una multa, pero ellos insistían en que me tenían que borrar la memoria o retener la cámara, eso me parece inaceptable", explicó Fariña.

Los Parques Nacionales se rigen por normativas generales para todas las área protegidas y luego cada parque elabora sus propias resoluciones. Iguazú tiene sus propias normativas y algunas de ellas son polémicas porque se trata del parque más visitado del país y el que más dinero genera. En el 2019 batió el récord de visitantes con 1.635.000 turistas.

Una de estas normas establece que los fotógrafos-guías (aglutinados en una asociación ad-hoc) que trabajan en el parque abonan un canon anual y tienen la exclusividad para vender fotos a los turistas. También se establece que, para una cobertura periodística, un fotógrafo debe solicitar un permiso, sin costo.

Además, en el año 2018, instalaron un polémico "corralito" en el balcón de la Garganta del Diablo con una cadena y un cartel que dice que esa área esta reservada para uso exclusivo de los fotógrafos autorizados por el Parque Nacional. Privando de una zona clave de ese mirador, desde donde se puede observar la espectacular caída de agua si uno se para en una escalerilla.

El incidente llegó hasta los oídos de Daniel Somma, el actual presidente de Parques Nacionales, quien habría pedido que le devuelvan la cámara a Fariña. Sin embargo, hasta esta noche las autoridades estaban analizando todos los hechos para evaluar si emitían una comunicación oficial sobre el incidente.

Desde la Administración de Parques Nacionales dijeron a LA NACION: "Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y de la Administración de Parques Nacionales tomaron directa intervención para solucionar el incidente registrado con un fotógrafo independiente en el Parque Nacional Iguazú, y ordenaron que se le reintegre su equipo fotográfico, dado que constituye su principal herramienta de trabajo".

Y agregaron: "El fotógrafo Sixto Fariña fue denunciado por otros fotógrafos profesionales que están habilitados para trabajar en el Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, por no contar con el permiso correspondiente para desarrollar la actividad, hecho que motivó la intervención de los guardaparques del sector".



"Sixto Fariña no pidió el permiso correspondiente, en eso estuvo en falta, pero estamos revisando todos los hechos cuidadosamente antes de emitir un comentario oficial. Quizás haya normas que deban revisarse", señaló a LA NACION una fuente del Ministerio de Medio Ambiente, que conduce Juan Cabandié, de quien depende la ANP.

En el 2008, la Legislatura misionera sancionó una ley creando el Parque Provincial Iguazú buscando ejercer cierto control sobre el río Iguazú y sus islas. Pero la APN demandó a la provincia ante la Corte Suprema, que le dio la razón y declaró la inconstitucionalidad de esa ley.