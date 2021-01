El motociclista que atraparon en la Terminal y que fue liberado al final volvió a prisión

El motociclista que protagonizó una voraz persecución en Rosario fue finalmente detenido esta noche luego de haber sido liberado por el fiscal interviniente. El jueves al mediodía le arrebató un celular a una joven en pleno centro y tras ser identificado por uniformados se dio a la fuga, pero fue perseguido y aprendido en la zona de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno tras más de 4 kilómetros a pura velocidad.

De todas formas, en las primeras horas del viernes fue liberado porque no había denuncia contra el joven de 23 años, sin embargo en las primeras horas de esta noche la policía llegó a su casa de Fraga y José Ingenieros y fue detenido. Esta decisión llegó desde el fiscal que había firmado su liberación.



Este mediodía, tras la liberación, el joven realizó un posteo en Facebook, en el que agradece a su motocicleta por ayudarlo a escapar a lo largo de cuarenta cuadras. En el momento de la definitiva detención, la hermana del acusado salió al cruce y dijo: «Mi hermano cometió el robo, pero no es el que hizo la publicación».

Además, otros familiares se interpusieron para que los uniformados no lleven a cabo la detención y se vivió un momento de tensión que terminó con la detención de la madre del motociclista.

El fiscal

En el allanamiento, solicitado por el fiscal Aníbal Vescovo y llevado adelante por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, también detuvieron a la madre del ladrón por entorpecer la labor policial. En la casa secuestraron la moto Honda Wave, 10 teléfonos celulares de alta gama y documentación del rodado.

“No es que cambié de idea y salimos a recapturarlo. Los elementos que teníamos ayer para dictarle prisión preventiva no eran suficientes. Hoy obtuvimos filmaciones y datos de una persona que fue víctima del robo. Ayer yo no tenía ninguna filmación; sí una descripción de hechos”, dijo el fiscal Vescovo en charla telefónica con Canal 3.

Vescovo afirmó que “las imágenes son concluyentes” y prefirió no entrar en polémicas tras las fuertes críticas del ministro Marcelo Sain. “Que cada uno se haga cargo de lo que dice. No quiero entrar en esa. No tengo redes sociales y tampoco soy de dar declaraciones”, contó.

El ministro, por Twitter

“El fiscal podría tomarse el plazo de ley hasta ubicar a la víctima y hacer el reconocimiento. La huida presupone peligrosidad procesal y la moto puede ser objeto de secuestro. Los fundamentos del fiscal Vescovo dan cuenta de la indigencia intelectual e institucional de numerosos fiscales ¿Se habrá creído que el motochorro estaba entrenando para el Gran Premio de Le Mans?”, escribió en un posteo lleno de ironía el ministro Sain sobre la liberación inicial del ladrón.