Chiarella: “Los fondos de Obras Menores están atrasados porque la gestión anterior no rendía los gastos”

El intendente Leonel Chiarella anticipó que la próxima semana la Municipalidad tomará definiciones sobre el destino que se le dará al aporte de Obras Menores entregado ayer por el gobernador Omar Perotti, dado que corresponde a inversiones presupuestadas en 2015 y 2016. En tanto, defendió a la gestión de Miguel Lifschitz al recordar que el atraso en el envío de los fondos obedeció a la falta de rendición de cuentas del anterior gobierno municipal.

En su visita a Firmat, el mandatario provincial hizo entrega de 4,8 millones de pesos correspondientes a la ejecución de 84 cuadras de cordón cuneta y 2 millones para la adquisición de un mini cargador frontal. “Para nosotros es importante poder avanzar con el cumplimiento de Obras Menores de los años que están atrasados para concretar los proyectos, pero claramente estamos recibiendo aportes que tenían un presupuesto para obras que se iban a ejecutar en 2015 y 2016, por lo tanto esos montos están totalmente desactualizados”, advirtió Chiarella.

La compra del cargador frontal y las 84 cuadras de cordón cuneta hoy no son posibles con esos montos de dinero que van a ingresar

Por eso, el intendente anticipó que “tenemos que establecer los caminos a seguir, la compra del cargador frontal y las 84 cuadras de cordón cuneta hoy no son posibles con esos montos de dinero que van a ingresar, por lo tanto tenemos que tomar definiciones en función de las alternativas administrativas”. La idea es poder avanzar en las definiciones la próxima semana.

Las polémicas rendiciones

El envío de los fondos por parte del gobierno provincial estuvo precedido de fuertes críticas de los funcionarios Germán Mastri y Agustín Ferrer, quienes cuestionaron al exgobernador Miguel Lifschitz por demorar el envío de los fondos a la ciudad.

Al respesto, Chiarella replicó: “En su momento los fondos de Obras Menores no llegaban a la Municipalidad de Venado Tuerto porque no estaba hecha la rendición de lo que se había ido recibiendo. En el último tiempo, especialmente en el período de transición y en la primera etapa de nuestro gobierno, se trabajó en la rendición de cuentas”.

Incuso el dirigente radical recordó que “nosotros tuvimos que hacernos cargo de la obra de la estación intermedia de reciclaje para poder destrabar los fondos. No es cierto que la Provincia en la gestión de Miguel Lifschitz no enviaba los fondos por una decisión política, sino porque no había una rendición de cuentas de la anterior gestión municipal”.

En ningún momento hubo una intención del gobierno del Frente Progresista de perjudicar a Venado Tuerto

Luego reconoció que en la última etapa de la gestión de Freyre se fue emprolijando la presentación de la documentación ante la provincia y que se continuó en los primeros meses de su gobierno: “En ningún momento hubo una intención del gobierno del Frente Progresista de perjudicar a Venado Tuerto. Si nosotros ahora no rendimos cuentas del destino que le damos a este dinero que ingresa, los próximos proyectos no tendrán el financiamiento de la Provincia”, aclaró.

Ingreso pendiente

Por otro lado, la Municipalidad de Venado Tuerto sigue esperando el aporte del 50 por ciento de Obras Menores 2020, que se destina a gastos corrientes, que todavía no fue remitido por la Provincia. Son alrededor de 22 millones de pesos que “se había planteado que iba a entrar para colaborar con el pago del aguinaldo, que nosotros pudimos cumplirlo de todos modos, pero estábamos a la espera de ese dinero”, señaló Chiarella.

“Hemos hablado en reiteradas oportunidades con José Freyre y con Germán Mastri, y a través de diferentes canales -porque es un reclamo de todos los municipios y comunas de la provincia- como el Foro de Intendentes Radicales, legisladores provinciales, etc. Estamos esperando que ingrese ese dinero”.

V24