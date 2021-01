Aaron Castellanos sigue con obras: Anfiteatro para 200 personas

Por Gregorio Sogno

Nos comentó que, "eso lo conseguimos por el Ministerio Desarrollo Social del anterior gobierno provincial (en el último tramo) de Miguel Lifschitz.con fondos comunales y también tendrá la ayuda del senador provincia Dr. Lisandro Enrico".

El propio senador adelantó la característica de la obra: "Este anfiteatro será un lugar público que podrán disfrutar niños, jóvenes y adultos del pueblo. Hoy la obra se encuentra avanzada en un 80 por ciento y pudo retomarse hace un tiempo debido a la pandemia".

Sobre el particular, Ramanzín dijo que “en su momento la vamos a inaugurar como corresponde, porque no es aconsejable ahora por la pandemia".

Aaron Castellanos: "Muy pocos casos de Covid"

El presidente comunal nos dijo que hace unos dias tuvieron tres casos de covid positivos, pero que venían sin ningún caso: "el factor suerte está jugando para nosotros, los trabajos de la pesca son al aire libre y hay muchos pescadores locales. En cuanto a lo laboral aquí nos hemos cuidado muchísimo, no hubo juntadas, ni amontonamiento de gente, y estamos recomendando que cualquier celebración sean dentro de un protocolo sanitario y no permitimos que venga gente de otro lugar".

En cuanto a las vias del Ferrocarril San Martin "el 95 % de la gente tiene su obrador en Diego de Alvear, no en Castellanos, pero la obra avanza y no le falta mucho para terminar, de manera que cuando sea habilitada estará circulando el tren sobre el puente de La Picaza".

Búsqueda de más viviendas

Walter Ramanzín nos dijo también que: "hemos logrado la escrituración de algunos terrenos de la localidad, lo fuimos limpiando y lo vamos a lotear. Una vez que la gente sea dueña de su terreno se podrán construir viviendas en lotes propios ".

El presidente comunal destacó, asimismo, que la Comuna hoy subsiste por sus propios medios y todo el personal cobra el último dia de cada mes desde hace 11 años.

Y agregó, finalmente: "la localidad pese a la pandemia sigue su plan de obras, ahora estamos iluminando la plaza con aportes económicos que nos dió el diputado Miguel Lifschitz y el senador Enrico, que es una magnífico legislador que recorre todas las localidades y es el mejor senador departamental que tuvo en su historia el departamento Gral López".

© 2021 Diario La Guía