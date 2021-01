Quién era Fabián Iunnisi, el hombre asesinado por una escritura en Echesortu

Norberto Fabián Iunnisi tenía 48 años. Vivía con su familia hace años en Mendoza al 4600, en barrio Echesortu, donde fue asesinado de una forma brutal. Recibió seis puñaladas y golpes por parte de tres personas que lo atacaron en su domicilio para robarle la escritura de una casa.



Si bien no era su primer nombre, todos en el barrio lo mencionaban como Fabián. "Nos cuidaba a todos. Miraba a los que iban a hacer mandados, acompañaba a tirar a la basura al que tenía miedo. Cuidaba más al otro que a él", comentó una vecina de Echesortu en diálogo con De 12 a 14 (El Tres).

El barrio no sale del asombro por el crimen y por la brutalidad con la que se ejecutó el ataque por una escritura. "Hace muchos años vivía acá. Era sumamente alegre. Estaba saliendo de una depresión con la música. Te tiraba para adelante con la buena energía", añadió.



"No lo podemos creer. Nadie lo puede entender. No puede ser tan fácil quitarle la vida a otra persona. No me cabe en la cabeza. ¿Qué les pasa por la cabeza cuando matan a alguien? No pueden jugar así con la vida de una persona. Fabián puede ser cualquiera de nosotros. Era bueno, no se merecía esto", concluyó.



Por el homicidio hay un joven detenido por el Comando Radioeléctrico en Rauch y Netri, en la zona norte de Rosario. El fiscal Adrián Spelta resolverá en las próximas horas si lo deja detenido y lo lleva a audiencia imputativa.