“Tres de cada 10 personas que se testea tiene coronavirus en Rosario”

Aunque la campaña de vacunación contra el coronavirus ya comenzó, las cifras del covid no dejan de preocupar. Desde el sector privado, advirtieron que pasado el pico de contagios de septiembre-octubre pasados, no se llegó a la meseta baja que esperaba y que ahora detectan que “hay más virus en la calle”, y por ende, más riesgo de contagio. A este panorama se suma la elevada ocupación de camas críticas covid y no covid, acaparadas en buena medida por otro problema: el aumento de los accidentes de tránsito.

“Hay mayor cantidad de virus circulando en la calle y si el virus está en la calle, puede estar en las personas que circulan”, alertó la infectóloga Carolina Subirá, en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2).



“De cada 10 personas que se hisopan en este momento, tres son positivos”, señaló.

La especialista sumó otra preocupación: la alta ocupación de camas críticas.

“En el sector público la ocupación es del 71 por ciento, 70 en el privado”, precisó y detalló también que en el caso de los sanatorios y hospitales privados, el uso de camas de pacientes covid llega al 42 por ciento.

El resto de las camas ocupadas son por otros patologías y por otro serio problema sobre el que ya este semana alertó el propio gobierno provincial: el aumento de heridos en accidentes de tránsito. Sólo en diciembre, murieron 47 personas en Santa Fe por siniestros viales.

Sobre la vacunación en marcha, calculó que para abril debería estar cubierto todo el personal de salud de Santa Fe para comenzar con el personal de educación y las Fuerzas Armadas.