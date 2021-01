Concejales insisten con la obra de desvío de la Ruta 8 en Venado Tuerto

“ Es innegable la conveniencia para nuestra comunidad desviar el traslado del actual trazado de la Ruta Nacional Nº 8 en el tramo urbano de nuestra ciudad, es por eso que ya en el 2014 el gobierno de José Freyre promulgó la Ordenanza N° 4486/14, que declaraba de Interés Municipal de la ciudad de Venado Tuerto la ejecución del proyecto de la obra. El año pasado y ya definida la traza, de acuerdo al proyecto presentada oportunamente por el Concesionario Corredor Central y aprobada según Resolución D.N.V. 930/15, a través de la declaración 824/20, el Concejo Municipal de Venado Tuerto declaró de interés la obra en si y la enviamos a Vialidad Nacional”, detalló el concejal Pablo Rada .

Por su parte, Ferrer recordó que “en su paso por Venado Tuerto en el mes de diciembre el gobernador Omar Perotti, ratificó la voluntad de la provincia de solicitar a Vialidad Nacional que se realice la obra, es por eso que en estos días a través de la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, nos solicitaron los antecedentes para tramitar ante el gobierno Nacional que se incluya esta obra en el próximo presupuesto. Esto significaría un paso importante para la ciudad ya que no sólo se solucionaría un tema de seguridad, por la alta siniestralidad en esta ruta, sino que además se abrirá la posibilidad de que este espacio quede como una avenida comercial jerarquizada para la ciudad”.

Posteriormente Rada recordó que desde Pergamino (hasta donde llega la autopista) y hasta la ciudad de Río Cuarto, Venado Tuerto es la única ciudad que no tiene circunvalación, pasando la traza de la ruta 8 por una zona urbanizada de alta densidad poblacional.

“Aún cuando estaba definido el proyecto, lamentablemente el gobierno nacional y el provincial no nos acompañaron, incluso el entonces administrador de Vialidad, Javier Iguacel, directamente dio de baja el proyecto, sin demasiadas explicaciones. Es por eso que hoy valoramos el compromiso de Omar Perotti y estamos enviando esta documentación que avala nuestro interés como ciudad de que esa obra se concrete en el más corto plazo posible”, valoró el edil justicialista.

El desvío de la ruta se realizaría a la altura de la denominada “Curva de Pastorino, pasaría algunos campos para desembocar en caminos rurales ya existentes y se conectaría en el Km 627 de la ruta 33, lugar donde se realizará el desvío de la futura autopista RN33 y se reconecta con la traza por un camino rural que pasa detrás de la Planta de Syngenta.

