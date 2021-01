El ex gobernador Lifschitz critica a Omar Perotti por falta de diálogo.

Falta de diálogo era el destrato, discriminación, faltas de respuestas, compromisos no asumidos, puertas cerradas, que sufríamos cuando Miguelito era gobernador.

Tenemos ejemplos de sobra, detallarlos sería aburrido. Cómo resumen podemos decir que en eso años ni queríamos gastar combustible para viajar a Santa Fe, era de gusto, no nos daban bola.

Maximiliano Pullaro, habla de corrupción y de políticas de seguridad???? El ministro de seguridad de Lifschitz que usaba fondos provinciales para pagar los abogados de los asesinos de Franco Casco; Pullaro, quien tenía a Druetta como su mano derecha. Druetta el Jefe de zona sur que se quedaba con la droga de los operativos y la entregaba para que la vendieran, el que usaba su puesto para eliminar a la competencia. Druetta el narcopolicía con muy muy buena relación con el senador Enrico.. ese mismo.

No sean payasos, que tenga cobertura mediática no significa que los santafesinos seamos estúpidos. Hagan silencio