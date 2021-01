Whisky con medialunas: investigación interna en Obras Públicas y operativo despegue en Jefatura de Gabinete

En la política argentina es habitual que una imagen o anécdota,en ocasiones ambas juntas, generen más escándalo que un hecho de fondo. Sin embargo, en el caso de Martín Oscar Valli, gerente de la empresa estatal Corredores Viales S.A., se conjugaron ambos factores. Su gesto “canchero”, distendido, tomando wiskhy con medialunas en las playas de Pinamar; junto a documentos oficiales en los que aparecía como “licenciado”, cuando cursó la carrera de Ciencias Políticas en la privada Universidad de Morón, pero sin terminarla. Todo ello, en el marco de la importancia que reviste su cargo, pues Corredores Viales S.A. maneja alrededor de 9.000 kilómetros de ruta en todo el país, sobre los 40.000 kilómetros existentes.



Tras la nota publicada en NA contando todo esto, se generó un importante revuelo e investigación interna dentro del Ministerio de Obras Públicas, liderado por Gabriel Katopodis. Desde un primer momento, ese esfuerzo pareció dirigido a “banca” y sostener a Valli, quien llegó allí gracias al apoyo político de su ex compañeros de estudios Leonardo Zara, que reporta a Mauricio “El Chuequito” Mazzón, hijo del recordado operador político del Partido Justicialista, Juan Carlos “El Chueco” Mazzón.



De acuerdo a fuentes de Obras Públicas, que se comunicaron expresamente con NA, Valli no usurpó título, ya que no aparece ningún documento firmado por él donde se lo mencione como licenciado. “En su currículum no dice que sea licenciado; ni hay notas físicas firmadas por él, donde se le otorgue ese título”, apuntó un vocero del ministerio conducido por Katopodis. “Si eso hubiera ocurrido, tendríamos usurpación de título, pero no fue el caso”, agregó. En esta nota hay diversos documentos que sostienen esta explicación.



Con respecto a la buena llegada de Valli al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntada por algunas fuentes, la desmintieron cerca del jefe de todos los ministros y hombre de máxima confianza del presidente Alberto Fernández. Como síntoma de ello, se apuntaba que el nombramiento de Valli en Corredores Viales S.A. fue firmado sólo por Cafiero y el ministro del área. Sin embargo, un allegado al jefe de Gabinete y hombre de máxima confianza del presidente Alberto Fernández apuntó que “como jefe de Gabinete, Santiago firma todos los nombramientos de funcionarios con rango superior a coordinador, lo que significa toneladas de designaciones”. Por ello, consideró que es “innecesario vincularlo (a Cafiero) con Valli”.



BUENOS AIRES, NA