Aborto legal: cómo votarán los senadores nacionales por Santa Fe el proyecto

Este martes a las 16 comienza el debate por la legalización del aborto en la Cámara de Senadores. La votación está dividida e igualada hasta el momento con 33 votos a favor y 32 en contra. Hay además cinco senadores que aún no manifestaron su decisión firme y resta saber qué ocurrirá con el voto que le corresponde al ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem que se encuentra internado por cuestiones de salud. En ese contexto, los senadores santafesinos ya expresaron sus posiciones: dos a favor y uno en contra.





Tanto la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, como el senador de Juntos por el Cambio, Carlos Reutemann, ya votaron en 2018 cuando el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no logró convertirse en ley. De la misma manera que en aquella oportunidad, Sacnun se manifestó a favor de la legalización del aborto y, de hecho, desde hace varios años manifestó públicamente su posición. En cambio, el voto de Reutemann fue negativo en aquella oportunidad y este martes se espera que su posición no cambie. "Siempre tuve la misma decisión, no varié ni un milímetro. Tengo una formación muy católica y para mí la vida es desde la concepción", sostuvo en julio de 2018.



La senadora Sacnun se manifestó a favor del proyecto de legalización del aborto.

El tercer senador santafesino, Roberto Mirabella, del PJ, no estuvo en el debate de 2018 ya que ese lugar era ocupado por el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, quien se abstuvo. Mirabella fue el último en confirmar su postura y en noviembre adelantó en Aire de Santa Fe que votará a favor del proyecto de ley.



Reutemann se manifestó en contra de la legalización del aborto en Argentina.

“Yo estoy a favor” de la despenalización, confirmó en exclusiva el legislador en Creo, el programa que conduce José Curiotto. "Es un tema complejo. En muchas personas toca valores y convicciones personales. No es un tema que se debe de tomar a la ligera. Hay que tratar de que no se planteen extremos y buscar salidas que tengan como cuestión principal la salud pública”, sostuvo.

Y remarcó que apenas asumió su cargo como senador presentó en febrero de este año un proyecto para despenalizar la práctica del aborto, tomando como referencia un fallo de la Corte del año 2012.



El senador nacional del PJ, Roberto Mirabella, aseguró que votará a favor del aborto.



Además, destacó el Proyecto de los Mil Días que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso que plantea el acompañamiento de la mujer embarazada durante la gestación y tres años después de dar a luz, con asistencia social, sanitaria y económica.

“Hay muchas mujeres que asumen este tema como un reconocimiento de derechos y me parece que está bien. También entiendo que hay personas que por convicciones personales no está a favor de que se despenalice”, analizó el santafesino.

La postura invariable de Reutemann

En 2018, cuando se debatía por primera vez la legalización del aborto, Reutemann dejó en claro su postura. "Siempre tuve la misma decisión, no varié ni un milímetro. Tengo una formación muy católica y para mí la vida es desde la concepción", indicó.

La defensa del derecho a abortar de Sacnun

En la otra cara de la moneda se encuentra la senadora Sacnun, una de las legisladoras que más se comprometió con la aprobación del proyecto de legalización del aborto. Sostuvo que prefiere que se logre un acuerdo por mayoría y que no se pelee hasta último momento con un desempate de Cristina Fernández de Kirchner. “La clandestinidad y la penalización son un resabio de la mujer sometida al poder del varón, que también se ha expresado a través de la legislación a lo largo del tiempo. Un Estado que penaliza y que criminaliza a las mujeres por abortar no sólo es un Estado anacrónico: cada muerte por aborto clandestino es un femicidio de Estado por omisión", indicó la senadora.

Para Sacnun en esta oportunidad es positivo que el debate no haya estado tan trabado como en 2018. Sin embargo, no se anima a adelantar algún resultado y dijo que eso se sabrá este martes.