La Subsecretaría de Niñez define el futuro del bebé intoxicado con marihuana

La subsecretaria provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandra Fedele, dio detalles de la intervención que está realizando el Estado en el caso del bebé de nueve meses intoxicado con marihuana que ingresó en el Hospital Gutiérrez. La funcionaria anticipó que es muy probable que se tome una medida de excepción, del mismo modo que ocurrió con el niño de 8 años al que se le detectaron rastros de cocaína. Esto implica que sea separado de sus progenitores, al menos de manera provisoria.

“Nosotros tomamos conocimiento a través del Hospital del ingreso de este bebé descompensado, llevado por su mamá y su papá. Se le realizaron una serie de estudios, entre ellos los análisis toxicológicos, donde da positivo de marihuana”, precisó Fedele en Radio Jota 98.3.

Desde ese momento el niño permanece internado, y si bien su evolución clínica fue favorable, se decidió que siga en el Hospital con un acompañamiento personalizado dispuesto por la Secretaría de Niñez mientras se evalúa la decisión a tomar.

“Los padres manifiestan que el niño en ningún momento consumió alguna droga, al menos que ellos lo supieran. También interviene la fiscal porque es una situación grave, estamos trabajando en conjunto y evaluando si hay que tomar una medida excepcional”, informó la subsecretaria.

Un dato que aportó Fedele es que “este bebé no toma la teta, sabemos que puede ocurrir que haya una mamá con problemas de consumo y le traslada al niño desde la leche materna. No es el caso, entonces tenemos que saber cómo es que llegó eso hasta el niño, que es un bebé de nueve meses que no se maneja por si solo”, recordó.

Para cerrar, Alejandra Fedele sostuvo: “Nosotros tenemos que resguardar la integridad del niño, está claro que los padres tienen responsabilidad, por lo tanto se evalúa una medida. En paralelo, la cuestión penal la resuelve el Juzgado Federal”.

El antecedente

Apenas una semanas antes de este episodio, un niño de 8 años ingresó al Hospital y el estudio toxicológico reveló la presencia de cocaína. En este caso “se tomó una medida excepcional, que es la suspensión de la responsabilidad parental a los padres, entendiendo que pusieron en estado de vulnerabilidad a un niño. El Estado se hace cargo del niño y se sigue trabajando con la familia”, expresó la funcionaria.

En este caso fue derivado a una familia solidaria: “Hay un término de seis meses con una prórroga de tres meses más para trabajar con la familia, trabajando la revinculación de ese niño con su núcleo familiar. Pero también puede ocurrir que pase a estado de adoptabilidad”, completó Fedele.