González García, tras arribo de la vacuna: «Argentina está bastante mejor que otros países»

El ministro de Salud, Ginés González García, ponderó hoy la llegada del primer cargamento con vacunas contra el Covid-19 procedente de Rusia, y al respecto dijo que Argentina «está bastante mejor que otros países» en relación a los tiempos en que se logró la provisión de dosis, dado que «hay un déficit mundial» de vacunas.

En conferencia de prensa que compartió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, González García reveló que los próximos envíos de la vacuna Sputnik V «no van a venir de Rusia sino de India y de Corea del Sur», que son los otros países que la están fabricando.

«Estamos entre los primeros en comenzar (a vacunar contra el coronavirus) y vamos a ser uno de los primeros que vamos a terminar vacunando a gran parte de la población», destacó el ministro tras la llegada al aeropuerto de Ezeiza de 300.000 dosis de la Sputnik V en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas.

«Hoy empezamos un nuevo camino, que es un camino de esperanza, de fabricar futuro, de devolverle futuro a los argentinos», resaltó.

Pese al entusiasmo, aclaró que «la presencia de la vacuna no libera los comportamientos» de cuidados frente al coronavirus y advirtió que «hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles».

«Esto fue un larguísimo trabajo. Estoy muy contento. Es un día de felicidad para todos», enfatizó.

El funcionario detalló que en Enero llegarán cinco millones de dosis y en febrero 14.700.000 más, para completar así en el verano un total de 20 millones de dosis.

«Nuestra felicidad por la vacuna esta, pero nuestra preocupación sigue porque la pandemia no paso; es indispensable preservar las medidas de cuidado», subrayó.

Y agregó: «Ahora que tenemos una esperanza concreta que es la vacuna, debemos reforzar más esas medidas».

Por último, se refirió a las descalificaciones y denuncias en su contra que recibió por parte de dirigentes de la oposición por sus gestiones para la adquisición de vacunas con distintos laboratorios.

«Nunca en mi vida recibí tantos agravios como en los últimos días. No se puede jugar con la esperanza de un país. No es contra un gobierno sino contra un país», dijo al respecto, y ratificó que tiene «alguna esperanza de poder resolver» las negociaciones con la empresa Pfizer.

El vuelo que transportó las 300.000 dosis aterrizó en Ezeiza a las 10:25, y de la comitiva oficial que participó del operativo aéreo fueron parte la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini.

El cargamento de vacunas fue transportado a un depósito de almacenamiento en Avellaneda, donde fue resguardado a temperaturas de 18 grados bajo cero.

Las primeras dosis tendrán un plazo de entrega de 12 horas para el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y de 24 horas a capitales y cabeceras del resto del país, bajo custodia de fuerzas policiales.

Las primeras vacunas serán aplicadas a personal de salud y con la llegada de los nuevos lotes en enero se continuaría con los mayores de 70 años, primero, y con los mayores de 60, después.