Una cadetería de Venado Tuerto cierra "por no conseguir gente para trabajar"

Pero no para todos fue buena, ya que la cadeteria Premium debe cerrar por falta de gente para trabajar.

El dueño de la cadeteria lo informó de la siguiente manera: "Hola clientes y amigos, mi nombre para los que no me conocen es Marcelo, propietario de dicha cadeteria. Quiero comunicarles que estoy tomando la difícil decisión de cerrar las puertas de Premium porque el único motivo que es no conseguir gente para trabajar".

Mas adelante el hombre agregó: "Da bronca porque después vemos y escuchamos en todos lados decir que no se consigue nada de trabajo por ningún lado, pero yo tengo que tomar esta decisión por no conseguir gente con ganas de trabajar. De seguir esto así en los primeros días de enero les comunicare uno por uno a cada cliente que no seguiremos con el servicio. atte. premium