Rosario| El Concejo aprobó la creación del Programa Municipal de Gestión Menstrual

Tras años de lucha del movimiento feminista, la menstruación empezó a ganar espacios en la agenda política. A una semana de la realización del Primer Foro Nacional para alcanzar la Justicia Menstrual, en su última sesión del año, el Concejo Municipal de Rosario aprobó la creación del Programa Municipal de Gestión Menstrual. La ordenanza fue impulsada por la concejala Norma López.

La iniciativa tiene por objetivo generar acciones de concientización sobre el ciclo menstrual, como así también abordar de manera integral las situaciones de inequidad que sufren mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, incluye productos de gestión menstrual en el Programa Municipal de Precios Justos, propone la creación de “Baños Amigables” de acceso público en la ciudad y crea el concurso de ideas “Menstruación fuera del Closet”, para diseñar una campaña comunicacional orientada a generar contenidos e información para evitar la discriminación de personas menstruantes, y ofrecer herramientas para docentes para abordar el tema en el aula.

“Es indispensable la politización de la menstruación como parte de la salud sexual y reproductiva. Hoy sigue siendo tabú y las mujeres, sólo por el hecho de menstruar, tenemos un impacto fijo en nuestra economía que no está dimensionado y que nos genera desigualdades. En las escuelas, las niñas y adolescentes, muchas veces faltan a clases porque sus familias no tienen dinero para la compra de toallitas. Esto no puede suceder más.”, señaló López sobre la normativa.

A su vez, la normativa también hace hincapié en el desarrollo de una campaña solidaria de recolección y distribución de elementos de gestión menstrual, impulsando una colecta solidaria de toallitas, tampones y demás elementos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil e instituciones, especialmente en ámbitos educativos, de salud y recreativos, cárcel de mujeres, refugios, centros de día, en forma anónima y gratuita.

“En Rosario, tenemos que fortalecer a emprendimientos locales que produzcan y/o comercialicen elementos de gestión menstrual ecológicos, mediante la adquisición de productos para campañas de distribución gratuita y otras estrategias de promoción”, enfatizó la edila peronista que participó del Foro por la Justicia Menstrual junto a la Red de Concejalas de Argentina.

Según la Dirección de Economía, Igualdad y Género de la Nación, las personas menstruantes gastan entre $1898 y $3805 por año para gestionar la menstruación. López, quien ya en 2016 había presentado la iniciativa que convirtió a Rosario en el primer Concejo Municipal del país en tener una propuesta de gestión menstrual, celebró la inclusión de productos de gestión menstrual en el Programa Municipal de Precios Justos.

«Que este cuerpo legislativo haya aprobado incluir productos de gestión menstrual en el Programa Municipal de Precios Justos y en propuestas de economía popular, es un gran paso para achicar la brecha de desigualdad que hay entre varones y mujeres, desde la perspectiva de la equidad, el cuidado ambiental y la economía feminista”, indicó.