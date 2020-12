Legisladores de la UCR frentista reclaman por los fondos para ambulancias del SIES

Diputados y Diputadas del Bloque UCR – Frente Progresista, que lidera Maximiliano Pullaro, ingresaron a la legislatura provincial un pedido de informes para que el gobierno provincial restablezca el envío de fondos destinado al combustible de las ambulancias del SIES 107. La situación terminó de explotar cuando desde las redes sociales de la Comuna de Wheelwright denunciaron que el gobierno de Omar Perotti cortó el envío de fondos y trasladó la responsabilidad a los gobiernos locales. “Los presidentes comunales e Intendentes ya están cansados de tener que cubrir con sus recursos las responsabilidades que el gobierno no quiere o no sabe cumplir” sentenció Juan Cruz Cándido.

“No es la primera vez que un presidente comunal o intendente nos hace llegar la preocupación por tener que hacerse cargo de temas que debería cubrir la provincia”, contó Cándido, y explicó que días atrás fueron varios los referentes que se comunicaron para contarle que ante la falta de fondos provinciales debían hacerse cargo ellos mismos de la reparación de las ambulancias de la Red Provincial de Emergencias y Traslados también conocida como Servicio de Emergencias Médicas 107.

El proyecto, impulsado por Juan Cruz Cándido y Georgina Orciani, le pide al Ejecutivo que “restablezca de manera urgente y en todo el territorio provincial el envío de fondos destinado al combustible de las ambulancias” del SIES y entre sus fundamentos recordó que durante la gestión de Lifschitz, y las anteriores, “los fondos destinados al combustible de las ambulancias se proveían de manera transparente a través del sistema Visa flota, lo que garantizaba el abastecimiento de combustible a todo el territorio provincial”.

“Es una vergüenza lo que está pasando en un área tan sensible como lo es Salud. Durante todo el año fuimos testigos de los problemas económicos que acarreó la pandemia para los gobiernos locales, siendo que el principal responsable de asistirlos es el estado provincial. Pero no solo no los asistió sino que les quitó apoyos con los que anteriormente contaban”, señaló Orciani.

Además recordó que ambas Cámaras legislativas votaron un fondo de asistencia especial para atender temas relacionados a la pandemia por coronavirus de 15 mil millones de pesos: “Entendemos que el gobierno tiene recursos por lo que esperamos que rectifiquen el rumbo y se hagan cargo de aportar los recursos necesarios para el funcionamiento en toda la Provincia”.

El referente que se animó a hacer público el malestar fue el presidente comunal de Wheelwright, Benjamin Gianetti, que desde las redes oficiales tuiteó: “El @GobSantaFe cortó los fondos combustibles de la ambulancia del sistema provincial de 107. Es decir, la Comuna tiene que cubrir los costos de la ambulancia de la Provincia. ¿Hasta cuándo? Son impresentables, tienen 30 mil millones en plazo fijo y ajustan en salud”. En rigor de verdad, el monto del plazo fijo asciende a unos 42 mil millones de pesos.