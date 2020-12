Gran triunfo del venadense Ever Franetovich en el Turismo Nacional

La séptima de las ocho carreras de la temporada 2020 de la Clase 3 del Turismo Nacional, tuvo una largada favorable para Ever Franetovich (Toyota), quien picó en punta por delante de José Manuel Urcera (Honda New Civic) y de Joel Gassmann (Chevrolet Cruze).

Julián Santero (Toyota) luchaba desde la mitad del pelotón, buscando avanzar para poder disputarle la punta del campeonato a Urcera. Pero el mendocino tuvo un inicio complicado, perdiendo dos posiciones en las primeras dos vueltas con Rodrigo Lugón (Ford Focus) y Martín Chialvo (Ford Focus), para caer hasta el puesto 17°.

En el tercer giro, una pequeña pasada del líder, le abrió una chance a Urcera para buscar la superación, pero el de Venado Tuerto prevaleció en el ingreso a la recta para mantener la punta de la carrera, justo antes de que ondeara la bandera amarilla, por un despiste de Carlos Javier Merlo (Toyota).

En el relanzamiento, el rionegrino fue decidido al acecho del campeón 2019 de la clase menor, pero las acciones defensivas de Franetovich mantenían inalterables los puestos de vanguardia. Más atrás, Santero empezaba a escalar posiciones, que le permitieran achicar la brecha de puntos con respecto a Urcera.

Un nuevo despiste y abandono, en este caso de Mauro Schenone () requirió el ingreso del auto de seguridad nuevamente y en la reanudación, Joel Gassmann, quien marchaba tercero, comenzó a perder velocidad hasta frenar su auto a un costado.

Varios abandonos, entre ellos el de Leonel Pernía (Kia Cerato), permitían que Santero siguiera acercándose a los primeros puestos. “Puedo ir por la carrera, pero corro cierto riego”, había dicho Urcera por radio a su equipo previamente. Sabedor del avance del mendocino, Manu fue por todo y logró ponerse por delante del santafesino, pero Ever retomó la punta metros más adelante. Los intentos frenéticos del piloto del sur no lograron hacer mella y la victoria quedó en manos de Franetovich. . Alfonso Domenech (Toyota) completó el podio sanjuanino.

Facundo Chapur (Ford Focus), Fabricio Pezzini (Toyota), Mariano Pernía (VW), Manuel Mallo (Chevrolet Cruze), Leonel Larrauri (Honda New Civic), A. García (Ford Focus) y Julian Santero (Toyota) completaron los principales lugares.

Con el segundo puesto, Urcera comanda el campeonato, a falta de una sola carrera: La "Final B" que se disputará este domingo. El piloto del sur suma 190 puntos, sólo 3 más que Julián Santero (187) y tercero, con 150 puntos aparece el cordobés Facundo Chapur. Quedan en juego, 9 puntos de las series y 30 de la final.

