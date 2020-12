El peor momento de Jorge Rial: Intrusos llegaría a su final

El legendario programa Intrusos está atravesando su nueva temporada en medio de fuertes turbulencias, y el panelista Adrián Pallares confirmó que no habrá festejo por los veinte años en el aire. Además, el periodista se refirió a las internas en el ciclo conducido por Jorge Rial.



Durante este año, el ciclo sufrió las bajas de integrantes icónicos del envío de chimentos como Marcela Tauro y Daniel Ambrosino. Recientemente también se apartaron del programa Damián Rojo y Guido Záffora.



"Intrusos es un reality. Hay enojos, hay esto... Uno se iba del chat, el otro volvía, Jorge (Rial) lo iba a buscar", reveló Pallares sobre la interna de los integrantes en el chat de WhatsApp del programa.

Aunque cuando le preguntaron si alguna vez se había ido del chat, Pallares contó: "Yo me fui una vez del chat, ofendido, me enojé mal. Yo me enojo poco, pero cuando me enojo... Bueno, nadie se enoja lindo".

Consultado sobre el futuro de Intrusos en la TV, el panelista sostuvo: "Jorge (Rial) tiene confirmado el contrato hasta el final del 2021, seguro. Después, si va a haber nuevas incorporaciones o cambios en el panel, no lo sabemos del todo. Y sí, sabemos que va a haber nueva gente, que alguien va a volver, todo está dando vueltas. Pero que va a haber Intrusos, seguro”, precisó en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.