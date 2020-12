Juego clandestino: fiscales citan a audiencia imputativa al senador Armando Traferri

El senador provincial Armando Traferri fue citado a audiencia imputativa en la causa por presunta vinculación con la red de protección al juego clandestino, luego de la declaración del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.



El legisdor justicialista deberá presentarse en el Centro de Justicia Penal el viernes a las 9 de la mañana. Fuentes judiciales explicaron que el dirigente de San Lorenzo podría presentarse ante los fiscales de la causa o bien podría ampararse en sus fueros y no concurrir. En ese caso, la justicia rosarina podría reclamar el desafuero.





Este miércoles, Traferri participaba de una reunión con integrantes del Senado santafesino y consultado sobre el tema por la periodista de Radio 2 en Santa Fe Ivana Fux, respondió: "Todavía no me enteré, pero si tengo que ir a declarar no tengo ningún problema”.