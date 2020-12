Tras la muerte de Diego Maradona, Claudia Villafañe se habría separado de Jorge Taiana

“La confirmación sucedió en MasterChef. Mientras cocinaba alguien le preguntó ‘¿cómo estás con Taiana?’, y ella contestó ‘estoy sola’. Le preguntaron dónde estaba Taiana en toda esta situación y ahí es donde Claudia respondió que está sola”, se lo escuchó decir al periodista Augusto Tartúfoli.



La empresaria y el artista estaban juntos desde hace mucho tiempo. Se enamoraron cuando ella producía la obra Pijamas y desde entonces iniciaron un camino juntos, aunque muy lejos de las cámaras. El Diez no podía ni ver a Taiana. En varias oportunidades lo trató de "Tontín" y hasta se sacó de quicio cuando vio una foto suya jugando con Benjamín, el hijo de Gianinna y el Kun Agüero. Para él se trató de una traición imperdonable.

La última vez que la rubia se refirió a su romance fue una semana antes del fallecimiento de su exmarido, cuando visitó a Florencia Peña en su programa. "No le consulto, porque no convivimos. Entonces, cada uno tiene su vida. No me gusta tampoco que no sepa lo que hago, pero no le pido permiso", atinó a decir cuando le preguntaron cómo se tomó el galán su participación en el reality culinario de Telefe.



Claudia Villafañe se enamoró de Jorge Taiana cuando producía la obra "Pijamas".