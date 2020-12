El escándalo político desatado por las declaraciones del exfiscal rosarino sumó una controvertida protagonista venadense

Es que el exfuncionario judicial aceptó haber cobrado coimas del juego clandestino pero afirmó que no fue el único, y que en todo caso lo hizo en calidad de participante de una organización delictiva que involucra a otros poderes, vinculando sobre todo al senador provincial jefe de la bancada del PJ y referente político de la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, Armando Traferri. Pero además, Ponce Asahad en su declaración habló de magia negra e implicó a “una curandera” venadense que es la madre de Néstor “Coqui” Ugolini, el empleado del MPA Rosarino que también está acusado en la causa por el cobro de coimas del juego.

De todos modos, cabe recordar que más allá de este dato que podría ser descrito como tangencial, la relación de este caso con nuestra región es más precisa, ya que fue en una investigación judicial realizada por el fiscal de Melincué, Matías Merlo la que dio inició al escándalo.

Es que fue éste fiscal quien comenzó a fines del 2017 una investigación, tras la denuncia del entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina Poggio, de la existencia de una sala de juego clandestino en dicha localidad. Así rápidamente se decidió el allanamiento, donde entre otras cosas se secuestró un celular de la persona que administraba el local. En las pericias al celular fue donde se comprobó la vinculación del empresario Leonardo Peiti con los fiscales detenidos.

Lo cierto es que Ponce Asahad reconoció su participación en la organización e involucró a altos funcionarios políticos y judiciales. En su testimonio, señaló a Traferri como el articulador entre Leonardo Peiti, el capitalista del juego ilegal y el Ministerio Público de la Acusación en las figuras del jefe regional de Rosario, Patricio Serjal (también detenido).

Así, el ex fiscal dio detalles de encuentros, llamados y mensajes que intercambió con Traferri, tratando de inculpar de mayores responsabilidades a su superior Serjal y la connivencia con importantes referentes políticos. En ese sentido, apuntó también a un ex ministro de Carlos Reutemann, el ex diputado Carlos Carranza, con estrechos vínculos en la justicia local, quien supuestamente informaba sobre los movimientos de causas ligadas al juego en el Ministerio Público de la Acusación.

La curandera venadense

De este modo, Rosario 3 confirmó hoy que en un tramo de su declaración, Ponce Asahad relató que la madre de Néstor “Coqui” Ugolini, su ex empleado en Fiscalía que también está acusado por el cobro de coimas del juego, es curandera en Venado Tuerto.

Según dijo, Ugolini le compraba velas en una santería cerca del Centro de Justicia Penal. Una vez Ugolini lo invitó a comer a su casa y vio en la cocina un altar de San La Muerte, con velas negras. “Me causó escozor”, dijo.

La madre de Ugolini, siempre según el relato, tiraba el tarot y las cartas y que alguna vez lo hizo invocando su nombre y el de otros fiscales. “Yo cada vez que tenía un encontronazo con Coqui el pinzamiento de espalda se me agudizaba”, vinculó.

A partir de ahí se originó un cruce con el fiscal acusador Luis Schiappa Pietra insólito:

–Usted lo atribuye a alguna relación mágica que puede haber generado su mamá.

–Yo quiero ser objetivo, la mamá de una queridísima defensora me cura el mal de ojos– dijo Ponce Asahad y siguió–. Cometí un error gravísimo, que fue darle mi fecha de nacimiento a la señora.

–Alguna vez se enteró que haya hecho algún pase místico con alguno de nosotros, los fiscales de la investigación.

–No tengo dudas.

Además, Mirta, la madre de Ugolini, le recomendó que se pusiera las medias al revés. Toda esa situación lo afectó, según detalla la nota de El Ciudadano. Dio otro ejemplo: “Yo me entero por el fiscal general que Coqui había pedido un horno sanitizante por el tema del covid. Lo llamó directamente a Baclini (por el fiscal general) y lo reté. Al día siguiente yo no digo que me caí de la escalera, pero me pegué un porrazo”.

Miércoles de reuniones y declaraciones

La jueza de la causa elevó copias a las Cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia el mismo viernes de la declaración de Ponce Asahad y el titular de la Cámara baja, Miguel Lifschitz, convocó para este miércoles a una reunión de labor parlamentaria para analizar la situación.