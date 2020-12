Retiro: asesinaron de un disparo en el rostro a un ciclista armenio y hay un adolescente detenido

Dimitri, una persona de nacionalidad armenia, fue asesinada este martes de un disparo en el rostro tras ser asaltado en el barrio porteño de Retiro y por el caso hay un adolescente de 15 años que fue detenido armado, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Martín y avenida Madero, cuando la víctima de 47 años circulaba en bicicleta fue abordado con fines de robo.

Personal del Same atendió a la víctima en el lugar y luego la trasladaron al Hospital Fernández, donde murió antes de llegar y pese al esfuerzo de los médicos. El menor detenido por el hecho tenía un arma de fuego.



“A las 8.15 se recibió una alerta por un herido de arma de fuego en Madero y San Martín. Acudieron dos ambulancias del Same que llegaron a las 8.25. Trataron de compensarlo porque tenía una herida grave de arma de fuego en la región facial. Los médicos intentaron estabilizarlo pero no pudieron y este hombre falleció”, confirmó Alberto Crescenti, titular del Same.

El hombre asesinado tiene residencia en un barrio del norte de la Capital y está radicado en el país hace al menos tres años. En este momento, la zona está acordonada por la policía porteña y se le está tomando declaración a los testigos del violento episodio.