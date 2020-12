Lifschitz, Traferri y sus intentos fallidos de desestabilizar a Perotti

Este último viernes, el ex Fiscal Ponce Asahad prendió el ventilador y dejó a más de una de las patas que conforman el Estado santafesino sin dormir. El ahora detenido por cohecho, quien también se reconoció culpable de este delito, mencionó que solo era un jugador más dentro de un entramado delictivo que permitía al empresario del juego Leonardo Peiti operar con sus casinos clandestinos en el sur de la Provincia.

Así, el Fiscal que tomó relevancia previo a su detención por ser el encargado de perseguir a quienes rompieran con la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional para limitar la propagación del Coronavirus, aseguró que el Senador Provincial por San Lorenzo Armando Traferri era el cerebro detrás de la organización. Sin embargo, las voces de la política comentan entre pasillos que el dirigente del Nuevo Espacio Santafesino y el actual Presidente de la Cámara de Senadores Miguel Lifschitiz acarrean una larga lista de guiños.

Como quien jurara lealtad a una persona pero a sus espaldas lo apuñalara, Traferri jugó para el equipo de Perotti en 2019. Sin embargo, en las últimas semanas se emparentó con el ingeniero nacido en Rosario. Este accionar del sanlorencino se dio en compás con la relevancia que tomó el Ministro Sain y el avance de la investigación llevada a cabo por los Fiscales Edery y Schiappa Pietra.

Mientras algunos dirigentes comentan por lo bajo que Traferri y Lifschitz mantienen una relación por fuera de la política, casi cien intendentes y presidentes comunales del PJ de Santa Fe brindaron su apoyo al Gobernador y denunciaron que “entre Armando Traferri y Miguel Lifschitz hay más que un acuerdo político”. De esta manera, la idea de un quiebre en la alianza del PJ perottista y el NES llegaría más pronto que tarde.

Como si esto fuera poco, el Senador acusado y su espacio decidieron voltearle la cara al Gobernador en tres puntos neurálgicos para asegurar la gobernabilidad de la provincia en tiempos de pandemia y de fuertes acusaciones político-delictivas. Traferri y el NES buscaron poner a Sain entre la espada y la pared al votar sobre tablas que no pueda volver al Ministerio Público de la Acusación cuando termine su mandato y la rendición de cuentas de los gastos reservados, con un claro guiño a Miguel Lifschitz y su ex Ministro Pullaro.

La otra mano favorable de quien se mantiene con fueros pero podría quedar complicado en su situación ante la Justicia cuando avancen las declaraciones fue el visto bueno al Presupuesto, realizado por Lifschitz antes de dejar su mandato al frente de Santa Fe. Traferri aseguró que “este es el presupuesto más federal que hubo. Es la primera vez que a través de una ley se garantiza la remisión de fondos a los municipios de toda la provincia. Es prudente, austero, equitativo; no vemos razón para no aprobarlo”. Sin embargo, no mencionó en ningún momento las erogaciones que se debieron y deberán realizar por la pandemia.

Traferri jugó a dos puntas y tras la declaración de Ponce Asahad podría quedarse solo. Desde el PJ de la provincia ya comenzaron con el proceso de romper la alianza con el NES. Mientras tanto, la causa avanza y el Senador podría ser llamado, proceso de por medio, a dar explicaciones.