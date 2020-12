Herencia de Maradona: Dalma disparó contra Matías Morla: "Tu condena es social"

La disputa entre el entorno de Diego Armando Maradona continúa tras su muerte y se intensifica con el paso de los días. Después de que se conociera un audio en el que el abogado Matías Morla le reclamó a Gianinna, una de las hijas de Diego, que no lo dejaron estar presente en el velatorio del exfutbolista, Dalma salió a defender a su hermana con una dura respuesta contra quien fue el último representante legal de su papá.

“Más cagón no se consigue”, disparó.

Dalma cruzó a Morla por un audio que dio a conocer el programa "Intrusos", en el que el abogado culpó a Gianinna de no haber podido asistir a la ceremonia de despedida de Maradona ni en la Casa Rosada ni en el cementerio privado Jardín de Bella Vista. “Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”, acusó.



Furiosa, la hija del Diez escribió unas palabras en defensa de Gianinna. En primer lugar subió una historia a Instagram en la que demostró que el abogado le impidió mencionarlo en las publicaciones. Al respecto, manifestó: “Más cagón no se consigue”.

Sobre la acusación que hizo Morla sobre la prohibición de participar del velatorio del Diez, Dalma contestó: “Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente”. Contó también que iniciaron un juicio en su contra y expresó: “Parece que por fin vas a tener que dar la cara”.

“Nos vemos ahí y, si tenés alguna duda, me la preguntás a mí cara a cara”, sentenció la mayor de las Maradona en el duro descargo. “Ojalá se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social”, afirmó.

En plena defensa

En la publicación, resaltó que el abogado le impidió mencionarlo en Instagram y aseguró: “Sé que te vas a enterar igual”. Después, se plantó ante los dichos de Morla contra Gianinna: “A mi hermana nadie la apura y menos poniendo en duda si somos hijas de mi papá”. En la misma línea, concluyó: “Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba «asesino». Te ahorré un disgusto”.

Apenas se conoció la noticia de la muerte de Maradona, el abogado publicó un breve adiós en Twitter: “Nos veremos pronto, amigo. Hasta siempre Comandante. Te voy a extrañar”.

Luego de no haber podido ingresar a la ceremonia íntima, al día siguiente, Morla contraatacó con un comunicado en sus redes: “Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar”. Tras cuestionar los cuidados recibidos por parte del personal de salud que debía atenderlo señaló que el hecho “no debe ser pasado por alto” y prometió “pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias”.