Emilce Chimenti Jefa de Policia de Santa Fe

En una nota publicada en el Diario La Nación indagan sobre la vida y profesión de las tres ùnicas jefas de policía de Provincia, Liliana Zárate (Córdoba), Norma Morales (Salta) y Emilce Chimenti (Santa Fe).

Poco debería sorprender la presencia de mujeres en las conducciones de fuerzas policiales si se toma en cuenta que, a nivel nacional, el Ministerio de Seguridad tuvo, desde su creación en 2010, cinco funcionarios a cargo de los cuales cuatro son mujeres: Nilda Garré, Cecilia Rodríguez, Patricia Bullrich y Sabina Frederic. De todas maneras, no es tan habitual que las mujeres uniformadas ocupen los puestos principales.

Emilce Chimenti conduce desde el 3 de setiembre pasado a la Policía de Santa Fe, una fuerza que se desempeña en un complejo contexto atravesado por altos índices de violencia. "A los hombres se les permite equivocarse mucho más que a nosotras", reconoció esta mujer que pertenece a una "familia policial" -su padre y su hermano vistieron uniforme-, y está al frente de más de 18.000 efectivos de una fuerza cercada por el desprestigio y con sectores salpicados por la corrupción y la complicidad con sectores del narcotráfico.

-¿Cuándo descubrió que quería ser policía?

-Yo estaba en la secundaria y quería ser policía o veterinaria. De alguna forma pude cumplir los dos deseos, porque soy policía y trabajé durante mucho tiempo con perros y caballos en la fuerza. Vengo de una familia con uniforme. Mi papá y mi hermano son policías. Cuando terminé la secundaria y me anoté en la escuela de cadetes y a los 20 me gradué de oficial, con los mejores promedios. El primer destino que me dieron fue la Brigada de Orden Urbano, que era un área nueva que se había creado para patrullar en la zona céntrica de Rosario. Y luego en el año 95 pasé al Comando Radioeléctrico. Fui la primera mujer que salió a patrullar las calles. Era lo que quería. Después de que di ese primer paso se sumaron otras mujeres porque había dado buenos resultados. En ese momento los hombres nos miraban como bichos raros, pero con el tiempo se fueron acostumbrando.

-¿Fue difícil la relación con sus compañeros?

- Algunos te miraban de lejos. Otros querían sobreprotegerte, pero con el tiempo me fui ganando el lugar. Y después ya era uno más del grupo. Antes éramos muy poquitas dentro de la policía. Cuando me gradué en la escuela de cadetes había 24 mujeres y 100 hombres. Y el año anterior, la mitad. De a poco se fue incrementando el número y las mujeres empezamos a ocupar lugares de conducción, que eso era impensable hace no mucho tiempo. Era solo una excepción.

-¿Es difícil mandar a los policías?

-En mi caso siempre estuve en lugares operativos. La gente te conoce por la trayectoria que uno tiene en la fuerza. Pero uno como mujer tiene otra mirada de las cosas. Entra la visión como madre, como mujer, por haber pasado por tantas cosas, uno tiene otra mirada, más humana. Siempre estamos tratando de hacer lo mejor. A los hombres se les permite equivocarse mucho más que a nosotras. Siempre hemos tenido que demostrar más que los hombres para que nos tengan en cuenta.

-¿Por qué los policías de Santa Fe no se enfrentan a los narcos?

-Estamos abordando muchas situaciones violentas con muchos operativos para bajar el nivel de violencia. Son delitos tan rápidos y oscuros que cuesta llegar en el momento. Después, con las investigaciones se llega al final, pero nosotros como somos la parte preventiva estamos en el ojo de todo. Llegamos cuando el hecho se consumó.

-¿Nota una mayor presencia de poder de mando de la mujer en las organizaciones criminales?

-La mujer tiene cada vez más peso dentro de las bandas narco. Las mujeres son las que reemplazan a los hombres cuando quedan detenidos y pasan a estar a cargo de las organizaciones criminales. La idea que uno tiene es que el hombre maneja todo y ahora vemos que las mujeres son las que mandan muchas veces.

