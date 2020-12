En el primer día más de 2000 vecinos de Venado Tuerto se inscribieron para los terrenos municipales

La novedad es que durante el primer día se anotaron 2390 venadenses a través de la página web del municipio. El periodo de inscripción concluye el 31 de diciembre.

La inscripción es vía online a la página web oficial del gobierno local (www.venadotuerto.gob.ar/nuestroterreno). Una vez completado el formulario, el vecino recibirá un correo electrónico con la certificación de la inscripción. También en el edificio de Gobierno Abierto se brinda asesoramiento y requisitos para poder anotarse en el sorteo de estas tierras que estarán destinadas a la construcción de viviendas.

Los postulantes deberán elegir uno de los tres grupos que se establecieron de acuerdo al valor del terreno: de 650 mil a 987 mil pesos, de 360 mil a 650 mil pesos y de 210 mil a 360 mil pesos. Los dos primeros grupos tienen la particularidad de aportar el 30 por ciento del valor para la posesión y establecer un régimen de pago de hasta 36 cuotas; mientras que el tercer grupo deberá abonar tres cuotas o el 10 por ciento para la posesión.

Requisitos

Entre los requisitos, deberá acreditarse un mínimo de cuatro años de residencia en la ciudad; formar parte de un grupo familiar con necesidad habitacional, no poseer bienes inmuebles, no poseer bienes patrimoniales cuya razonable realización le posibilite resolver el problema habitacional por otra vía y acreditar ingresos mensuales mínimos equivalentes a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), y un máximo de ocho SMVM por grupo familiar, mediante declaración jurada; a su vez, los trabajadores del sector informal podrán demostrar sus ingresos a través de una garantía propietaria, una garantía prendaria o un recibo de sueldo de un responsable que se convertirá en codeudor.

Un dato de relieve de la inscripción es que los vecinos deberán hacer una declaración jurada de no poseer lotes, tener un grupo familiar y el ingreso establecido. Finalmente, se destaca que habrá un cupo destinado a personas con discapacidad.